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50 оттенков коричневого, британский ГУМ и много виски. Эдинбург глазами экс-минчанки
05.04.2017 13:20 — Новости Культуры | Tut.by
Эдинбург — столица Шотландии, которая славится звуком волынок, настоящим виски и крафтовым пивом. Город шутливо называют Северными Афинами и «старой коптильней» (Auld Reeki): когда-то его старая часть в составе Великобритании выполняла функцию, схожую с афинским Акрополем, а дома долгое время отапливались углем, и из дымоходов постоянно поднимался густой дым.
Екатерина Москаленко училась в лицее БГУ, а затем и в самом БГУ, после трех курсов которого переехала в Шотландию. В Эдинбурге девушка живет уже два года и изучает биологию стволовых клеток в University of Edinburgh — там же, в университетской лаборатории, она пишет диссертацию по эмбриональному развитию легких. Параллельно с учебой Екатерина работает «resident assistant». Она помогает первокурсникам в студенческом общежитии, будучи чем-то наподобие коменданта-вожатой-психолога для 17-летних подростков — аналогов такой должности в Беларуси нет.
1. Опишите свой город в одном предложении.
2. Что делает город не похожим на все остальные?
Его архитектура: здания Эдинбурга в основном старинные и имеют характерную коричневую окраску, которая на самом деле не что иное, как многовековой налет пыли. Поэтому жители города в шутку называют Эдинбург «пятьюдесятью оттенками коричневого» — эта особенность очень дорога эдинбуржцам. Поэтому даже новые здания строятся по прототипу старинных. Многоэтажек здесь нет: по закону высота построек не должна превышать 7 этажей. Город состоит из уровней — они плавно перетекают друг в друга и соединяются неприметными узкими улицами-лестницами.
3. Каким историческим событием или человеком гордятся жители города? Почему?
Победа Шотландии над Англией в битве при Бэннокберне в 1314 году — шотландцы под предводительством короля Роберта I разгромили англичан, которые превосходили шотландцев в три раза. Эта битва — одна из самых знаменательных в борьбе страны за независимость.
4. Какое культурное событие жители города ждут каждый год?
Fringe Festival, включающий в себя более 3000 различных арт-ивентов. Фестиваль уже много лет собирает огромное количество туристов со всего мира на своих торжественных шествиях, кинофестах, литературных чтениях, театральных и цирковых постановках. Проводится это все в августе и длится почти целый месяц.
5. Откуда открывается лучший вид на город?
Холмы Arthur’s seat и Calton Hill — с них можно увидеть город, прилегающие деревни и Северное море. Если в запасе не так много времени, лучше выбирать Calton Hill: он находится в центре города, и, потратив на подъем всего лишь несколько минут, вы увидите панораму как будто с открыток. Шарм этому месту придают расположившиеся на холме старинные здания, абсолютно разные по стилю.
Arthur’s seat располагается в глубине Старого города и представляет собой самую высокую точку Эдинбурга — 251 метр над уровнем моря. Подъем занимает в среднем 15 минут, и он достаточно опасен, особенно в ветреный день — то есть почти всегда. Однако открывающийся вид и сам холм с его типичной шотландской растительностью и небольшими озерами стоят того, чтобы рискнуть и забраться наверх.
6. Три городских места, на фоне которых обязательно нужно сфотографироваться.
The Scott Monument — монумент, построенный, чтобы почтить память писателя Вальтера Скотта. Это огромное черно-коричневое сооружение 19-го века, построенное в готическом стиле. Находится оно в самом центре города — если вдруг вы едете из аэропорта на автобусе, водитель остановится прямо у монумента.
North Bridge — мост, соединяющий Старый и Новый город прямо над главным вокзалом. С моста открывается вид на все основные достопримечательности города — Calton Hill, Эдинбургский замок, Scott Monument, правительственные здания, музеи и большой парк — Princes street gardens. Также он выводит на главную торговую улицу Эдинбурга — Princes Street, от которой недалеко и до Rose street, где находятся основные пабы и бары.
Эдинбургский замок — наверное, самая главная достопримечательность города. Это то самое место, на фоне которого лучше фотографироваться, нежели заходить внутрь. Расположенный на обрыве скалы замок-музей выглядит величественно, но внутри иногда кажется туристам скучным, а цена за входной билет высокая.
7. Уникальная городская «фишка», которую можно назвать одним из символов города.
Посещение баров и пабов — основное развлечение горожан, и осудить их трудно. Шотландия воистину славится своим огромным количеством сортов эля, пива, лагера и других напитков. Еще нигде в мире я не встречала примера, когда абсолютно каждый напиток даже в небольшом пабе за углом имеет свой неповторимый, запоминающийся вкус. Это одна из причин, почему в Шотландии развит алкогольный туризм.
8. Музей, который обязательно нужно посетить и главный экспонат, который нужно увидеть.
National Scottish Gallery — главный музей города. Эта галерея знаменита не отдельными экспонатами, а комплексными экспозициями на разные темы, начиная от истории Шотландии и заканчивая изучением космоса.
9. Знаменитый памятник, которому нужно что-нибудь потереть на удачу. Или фонтан, в который все бросают монетку.
Небольшой монумент, установленный в память Greyfriars Bobby — скай-терьеру, который, по легенде, провел на могиле хозяина 14 лет после его смерти. Памятник был построен в 19 веке и изначально представлял собой два питьевых фонтанчика: один для людей, а второй, уровнем пониже, для собак. Каждому туристу необходимо потереть нос этой собачки — несколько лет назад памятник даже пришлось реставрировать. Он не справился с количеством туристов, желающих к нему прикоснуться.
10. Лучший городской стрит-арт.
Стрит-арт встречается в Эдинбурге нечасто, так как горожане стараются по максимуму сохранить исторический облик города. Однако на Clerk street, где я прохожу каждый день, можно увидеть стрит-арт, радующий глаз.
11. Самое популярное место для отдыха и развлечений?
Princes street gardens — большой парк на самом нижнем уровне города рядом со Scott monument, городским вокзалом и уже упомянутой шопинг-улицей Princes street.
12. В какой район города лучше не ходить туристам и почему?
Эдинбург — очень безопасное место. Прогуливаться можно даже по плохо освещенным улочкам ночью — и, надо сказать, чувствуешь себя гораздо безопаснее, чем в некоторых районах Минска днем. Также считается, что люди в Шотландии очень дружелюбные и открытые по сравнению с остальной территорией Великобритании. Поэтому туристам не стоит бояться Эдинбурга.
13. Хитрости экономной городской жизни, которые знают только местные.
Эдинбуржцы редко пользуются общественным транспортом — город относительно небольшой, во многие места можно добраться пешком или воспользоваться велосипедом.
Продукты лучше покупать в магазине Lidl — цена там значительно ниже, а качество, как везде.
Практически в каждом городе Великобритании есть магазин Primark — белорусы называют его британским ГУМом: цены низкие и в ассортименте есть все.
14. Расскажите, какое место в городе или что в городе напоминает вам Беларусь и чем.
Для меня Эдинбург совсем не похож на Минск.
15. Местное блюдо, которое обязательно нужно попробовать.
Хаггис. Готовят его из бараньих потрохов. Безумно вкусно, существуют вегетарианские альтернативы.
16. Популярный местный уличный фастфуд.
Кебаб, кебаб и еще раз кебаб. Блюдо не местное, но уж точно самый распространенный вид фастфуда.
17. Три места, где можно недорого поесть.
Если вы идете в великобританский паб, то придется выложить около 10 фунтов стерлингов за обед/ужин (чуть более 23 рублей) и 5−8 фунтов за пинту пива или эля. Цены примерно одинаковые во всех барах города, однако нужно быть готовым, что около 17.00−18.00 кухня закрывается и подают только алкоголь. После этого времени можно пойти в местные азиатские рестораны — там невысокие цены, а еда очень вкусная. Мои любимые мета — это Amber Rose bar, Yocoko Noodle Bar и Red Box.
18. Лучшее место для танцев
О гламурных местах для отдыха сказать ничего не могу, да они и не очень популярны у эдинбуржцев. Отлично потанцевать можно в любом баре — там часто играют вживую музыкальные группы, а танцы только приветствуются. Студенты же любят места, где недорогой вход, алкоголь и при этом качественная музыка — зачастую это полуподвальные клубы, вмещающие больше сотни человек. Например, Hive в центре старого города на Cowgate street.
19. Куда пойти на шопинг?
Главная торговая улица, она же главная улица Нового города, — Princes street. Там можно найти магазины брендов Zara, H&M, Gap, Dr. Marteens, Topshop и другие. За сувенирами лучше направляться на Royal Mile — самую знаменитую улицу Старого города, ведущую к Эдинбургскому замку.
20. Куда пойти встречать рассвет?
Холм Arthur’s seat, о котором я говорила ранее. Это самая высокая точка города, и на рассвете вид невероятен.
21. Что привезти друзьям в качестве сувенира?
Бутылку виски!
22. Самый интересный Instagram-аккаунт города и ссылки, по которым можно следить за культурной жизнью города.
23. Как бюджетно добраться до города из Минска?
Самый бюджетный и достаточно быстрый способ — это билет из Минска с пересадкой в Амстердаме или Франкфурте. Перелет будет стоить 200−300 фунтов стерлингов (464−700 рублей) в одну сторону и займет минимум 5 часов.
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Эдинбург - столица Шотландии, которая славится звуком волынок, настоящим виски и крафтовым пивом. Город шутливо называют Северными Афинами и "старой коптильней" (Auld...
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