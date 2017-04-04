Эдинбург — столица Шотландии, которая славится звуком волынок, настоящим виски и крафтовым пивом. Город шутливо называют Северными Афинами и «старой коптильней» (Auld Reeki): когда-то его старая часть в составе Великобритании выполняла функцию, схожую с афинским Акрополем, а дома долгое время отапливались углем, и из дымоходов постоянно поднимался густой дым.

Екатерина Москаленко училась в лицее БГУ, а затем и в самом БГУ, после трех курсов которого переехала в Шотландию. В Эдинбурге девушка живет уже два года и изучает биологию стволовых клеток в University of Edinburgh — там же, в университетской лаборатории, она пишет диссертацию по эмбриональному развитию легких. Параллельно с учебой Екатерина работает «resident assistant». Она помогает первокурсникам в студенческом общежитии, будучи чем-то наподобие коменданта-вожатой-психолога для 17-летних подростков — аналогов такой должности в Беларуси нет.



Фото из архива Екатерина Москаленко

1. Опишите свой город в одном предложении.

50 shades of brown (50 оттенков коричневого).

Публикация от Living Europe (@living_europe) Мар 31 2017 в 11:21 PDT

2. Что делает город не похожим на все остальные?

Его архитектура: здания Эдинбурга в основном старинные и имеют характерную коричневую окраску, которая на самом деле не что иное, как многовековой налет пыли. Поэтому жители города в шутку называют Эдинбург «пятьюдесятью оттенками коричневого» — эта особенность очень дорога эдинбуржцам. Поэтому даже новые здания строятся по прототипу старинных. Многоэтажек здесь нет: по закону высота построек не должна превышать 7 этажей. Город состоит из уровней — они плавно перетекают друг в друга и соединяются неприметными узкими улицами-лестницами.

Публикация от Igor (@sentineya) Мар 13 2017 в 2:08 PDT

3. Каким историческим событием или человеком гордятся жители города? Почему?

Победа Шотландии над Англией в битве при Бэннокберне в 1314 году — шотландцы под предводительством короля Роберта I разгромили англичан, которые превосходили шотландцев в три раза. Эта битва — одна из самых знаменательных в борьбе страны за независимость.

Публикация от Scott McLean (@scottlmclean) Фев 5 2017 в 11:34 PST

4. Какое культурное событие жители города ждут каждый год?

Fringe Festival, включающий в себя более 3000 различных арт-ивентов. Фестиваль уже много лет собирает огромное количество туристов со всего мира на своих торжественных шествиях, кинофестах, литературных чтениях, театральных и цирковых постановках. Проводится это все в августе и длится почти целый месяц.

Публикация от May (@althea.may) Фев 22 2017 в 4:01 PST

5. Откуда открывается лучший вид на город?

Холмы Arthur’s seat и Calton Hill — с них можно увидеть город, прилегающие деревни и Северное море. Если в запасе не так много времени, лучше выбирать Calton Hill: он находится в центре города, и, потратив на подъем всего лишь несколько минут, вы увидите панораму как будто с открыток. Шарм этому месту придают расположившиеся на холме старинные здания, абсолютно разные по стилю.

Публикация от Касё Гасанов (@kasegasanov) Мар 31 2017 в 12:44 PDT

Arthur’s seat располагается в глубине Старого города и представляет собой самую высокую точку Эдинбурга — 251 метр над уровнем моря. Подъем занимает в среднем 15 минут, и он достаточно опасен, особенно в ветреный день — то есть почти всегда. Однако открывающийся вид и сам холм с его типичной шотландской растительностью и небольшими озерами стоят того, чтобы рискнуть и забраться наверх.

Публикация от Anna (@thingamebobs) Мар 24 2017 в 7:10 PDT

6. Три городских места, на фоне которых обязательно нужно сфотографироваться.

The Scott Monument — монумент, построенный, чтобы почтить память писателя Вальтера Скотта. Это огромное черно-коричневое сооружение 19-го века, построенное в готическом стиле. Находится оно в самом центре города — если вдруг вы едете из аэропорта на автобусе, водитель остановится прямо у монумента.

Публикация от Everton Nascimento Freitas (@evertonnasc5) Мар 29 2017 в 12:35 PDT

North Bridge — мост, соединяющий Старый и Новый город прямо над главным вокзалом. С моста открывается вид на все основные достопримечательности города — Calton Hill, Эдинбургский замок, Scott Monument, правительственные здания, музеи и большой парк — Princes street gardens. Также он выводит на главную торговую улицу Эдинбурга — Princes Street, от которой недалеко и до Rose street, где находятся основные пабы и бары.

Публикация от Yokemoon Teoh (@yokemoon_teoh) Мар 21 2017 в 4:21 PDT

Эдинбургский замок — наверное, самая главная достопримечательность города. Это то самое место, на фоне которого лучше фотографироваться, нежели заходить внутрь. Расположенный на обрыве скалы замок-музей выглядит величественно, но внутри иногда кажется туристам скучным, а цена за входной билет высокая.

Публикация от Nikki (@theproserpine) Мар 31 2017 в 4:17 PDT

7. Уникальная городская «фишка», которую можно назвать одним из символов города.

Посещение баров и пабов — основное развлечение горожан, и осудить их трудно. Шотландия воистину славится своим огромным количеством сортов эля, пива, лагера и других напитков. Еще нигде в мире я не встречала примера, когда абсолютно каждый напиток даже в небольшом пабе за углом имеет свой неповторимый, запоминающийся вкус. Это одна из причин, почему в Шотландии развит алкогольный туризм.

Публикация от Aida Räihälä (@raeihis) Мар 30 2017 в 2:34 PDT

8. Музей, который обязательно нужно посетить и главный экспонат, который нужно увидеть.

National Scottish Gallery — главный музей города. Эта галерея знаменита не отдельными экспонатами, а комплексными экспозициями на разные темы, начиная от истории Шотландии и заканчивая изучением космоса.

Публикация от HoSsEiN (@edition2014) Мар 31 2017 в 3:33 PDT

9. Знаменитый памятник, которому нужно что-нибудь потереть на удачу. Или фонтан, в который все бросают монетку.

Небольшой монумент, установленный в память Greyfriars Bobby — скай-терьеру, который, по легенде, провел на могиле хозяина 14 лет после его смерти. Памятник был построен в 19 веке и изначально представлял собой два питьевых фонтанчика: один для людей, а второй, уровнем пониже, для собак. Каждому туристу необходимо потереть нос этой собачки — несколько лет назад памятник даже пришлось реставрировать. Он не справился с количеством туристов, желающих к нему прикоснуться.

Публикация от DD (@dd_oz) Мар 28 2017 в 1:52 PDT

10. Лучший городской стрит-арт.

Стрит-арт встречается в Эдинбурге нечасто, так как горожане стараются по максимуму сохранить исторический облик города. Однако на Clerk street, где я прохожу каждый день, можно увидеть стрит-арт, радующий глаз.

Публикация от Scottie Anderson (@scotsdug) Авг 22 2016 в 12:02 PDT

11. Самое популярное место для отдыха и развлечений?

Princes street gardens — большой парк на самом нижнем уровне города рядом со Scott monument, городским вокзалом и уже упомянутой шопинг-улицей Princes street.

Публикация от This is Edinburgh (@thisisedinburgh) Мар 29 2017 в 3:44 PDT

12. В какой район города лучше не ходить туристам и почему?

Эдинбург — очень безопасное место. Прогуливаться можно даже по плохо освещенным улочкам ночью — и, надо сказать, чувствуешь себя гораздо безопаснее, чем в некоторых районах Минска днем. Также считается, что люди в Шотландии очень дружелюбные и открытые по сравнению с остальной территорией Великобритании. Поэтому туристам не стоит бояться Эдинбурга.

Публикация от Lydia Meixide (@lydiameixide) Мар 31 2017 в 4:21 PDT

13. Хитрости экономной городской жизни, которые знают только местные.

Эдинбуржцы редко пользуются общественным транспортом — город относительно небольшой, во многие места можно добраться пешком или воспользоваться велосипедом.

Публикация от Oleksii Mandrychenko (@oleksii.mdr) Мар 31 2017 в 4:57 PDT

Продукты лучше покупать в магазине Lidl — цена там значительно ниже, а качество, как везде.

Практически в каждом городе Великобритании есть магазин Primark — белорусы называют его британским ГУМом: цены низкие и в ассортименте есть все.

Публикация от EHBYFK (@ehbyfk) Мар 1 2017 в 1:54 PST

14. Расскажите, какое место в городе или что в городе напоминает вам Беларусь и чем.

Для меня Эдинбург совсем не похож на Минск.

15. Местное блюдо, которое обязательно нужно попробовать.

Хаггис. Готовят его из бараньих потрохов. Безумно вкусно, существуют вегетарианские альтернативы.

Публикация от @babydoe9 Мар 30 2017 в 3:16 PDT

16. Популярный местный уличный фастфуд.

Кебаб, кебаб и еще раз кебаб. Блюдо не местное, но уж точно самый распространенный вид фастфуда.

17. Три места, где можно недорого поесть.

Если вы идете в великобританский паб, то придется выложить около 10 фунтов стерлингов за обед/ужин (чуть более 23 рублей) и 5−8 фунтов за пинту пива или эля. Цены примерно одинаковые во всех барах города, однако нужно быть готовым, что около 17.00−18.00 кухня закрывается и подают только алкоголь. После этого времени можно пойти в местные азиатские рестораны — там невысокие цены, а еда очень вкусная. Мои любимые мета — это Amber Rose bar, Yocoko Noodle Bar и Red Box.

Публикация от Catalina (@cailtinhotlon) Ноя 12 2015 в 8:36 PST

18. Лучшее место для танцев

О гламурных местах для отдыха сказать ничего не могу, да они и не очень популярны у эдинбуржцев. Отлично потанцевать можно в любом баре — там часто играют вживую музыкальные группы, а танцы только приветствуются. Студенты же любят места, где недорогой вход, алкоголь и при этом качественная музыка — зачастую это полуподвальные клубы, вмещающие больше сотни человек. Например, Hive в центре старого города на Cowgate street.

Публикация от The Hive, Edinburgh (@thehivenightclub) Июл 13 2016 в 8:02 PDT

19. Куда пойти на шопинг?

Главная торговая улица, она же главная улица Нового города, — Princes street. Там можно найти магазины брендов Zara, H&M, Gap, Dr. Marteens, Topshop и другие. За сувенирами лучше направляться на Royal Mile — самую знаменитую улицу Старого города, ведущую к Эдинбургскому замку.

Публикация от Shunhong (@shunhongk) Мар 5 2017 в 5:07 PST

20. Куда пойти встречать рассвет?

Холм Arthur’s seat, о котором я говорила ранее. Это самая высокая точка города, и на рассвете вид невероятен.

Публикация от Faisal (@fizz112) Мар 31 2017 в 2:41 PDT

21. Что привезти друзьям в качестве сувенира?

Бутылку виски!

Публикация от The Scotch Whisky Experience (@scotchwhiskyexp) Мар 31 2017 в 2:40 PDT

22. Самый интересный Instagram-аккаунт города и ссылки, по которым можно следить за культурной жизнью города.

https://www.instagram.com/thisisedinburgh/

23. Как бюджетно добраться до города из Минска?

Самый бюджетный и достаточно быстрый способ — это билет из Минска с пересадкой в Амстердаме или Франкфурте. Перелет будет стоить 200−300 фунтов стерлингов (464−700 рублей) в одну сторону и займет минимум 5 часов.

Публикация от @edinburgh_planespotting Мар 31 2017 в 9:02 PDT

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