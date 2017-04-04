В музее Белорусского Полесья организовали в преддверии Пасхи интерактивные занятия для школьников, сообщили БЕЛТА в учреждении культуры.





Сотрудники музея познакомят юных жителей Пинска с историей и традициями Пасхи. Посетители узнают, как к ней готовились предки, какие блюда ставили на праздничный стол, каким образом украшали яйца. Долгое время для этого использовались только природные материалы, различные красители стали популярны после Великой Отечественной войны. Также расскажут школьникам о традиционных забавах. Ребята и сами смогут поучаствовать в пасхальных играх. Им предложат посоревноваться в катании яиц. Для победителей шуточного состязания приготовлены призы.

Кроме того, в одном из залов музея воссоздан уголок хозяйки, где можно увидеть, как женщины готовились к празднику. Внимание посетителей приковывает икона. Рядом находится корзина с продуктами, которые брали в церковь для освящения. На печи в горшочке с луковой шелухой красятся яйца. Также в экспозиции представлены писанки. Их в коллекции музея Белорусского Полесья насчитывается около 30 штук.

Интерактивные занятия рассчитаны примерно на 40 минут. Их планируется проводить в течение двух недель: накануне и после Пасхи. Подобные мероприятия в пинском музее стали постоянными. Их приурочивают к праздникам, чтобы познакомить школьников с традициями Рождества, Нового года, Коляд и других событий народного и религиозного календаря.