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Вилейский ансамбль духовых инструментов «Акцент» стал лауреатом ІІІ степени среди 300 участников областного конкурса
05.04.2017 — Новости Культуры | Шлях Перамогi (Вилейка)
28 марта в Жодино прошел Областной конкурс творческих работ учителей детских школ памяти А.Новикова.
Во Дворце культуры БЕЛАЗа выступили педагоги из Борисова, Молодечно, Солигорска, Слуцка, Клецка, Смолевичи, Вилейки и других городов.
На суд жюри были представлены по два произведения, одно из них – белорусской тематики.
В номинации «Ансамбль» от Вилейского района участвовали два творческих коллектива ГУО «Вилейская детская школа искусств».
Подводя итоги конкурса, профессиональное жюри наградило Камерный ансамбль дипломом, а ансамбль духовых инструментов «Акцент» стал лауреатом ІІІ степени.
peramoga.by
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Вилейский ансамбль духовых инструментов «Акцент» стал лауреатом ІІІ степени среди 300 участников областного конкурса
28 марта в Жодино прошел Областной конкурс творческих работ учителей детских школ памяти А.Новикова. Во Дворце культуры БЕЛАЗа выступили педагоги из Борисова,...
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