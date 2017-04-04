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Вилейский ансамбль духовых инструментов «Акцент» стал лауреатом ІІІ степени среди 300 участников областного конкурса

05.04.2017 — Новости Культуры | Шлях Перамогi (Вилейка)  
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28 марта  в Жодино прошел Областной конкурс творческих работ учителей детских школ памяти А.Новикова.

Во Дворце культуры БЕЛАЗа выступили педагоги из Борисова, Молодечно, Солигорска, Слуцка, Клецка, Смолевичи, Вилейки и других городов.

На суд жюри были представлены по два произведения, одно из них – белорусской тематики.

В номинации «Ансамбль» от Вилейского района участвовали два творческих коллектива ГУО «Вилейская детская школа искусств».



Фото Вилейского райисполкома

Подводя итоги конкурса,  профессиональное жюри наградило Камерный ансамбль дипломом, а ансамбль духовых инструментов «Акцент» стал лауреатом ІІІ степени.

peramoga.by

 
 
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28 марта  в Жодино прошел Областной конкурс творческих работ учителей детских школ памяти А.Новикова. Во Дворце культуры БЕЛАЗа выступили педагоги из Борисова,...

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