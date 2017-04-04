В преддверии Радоницы Минск наполнился искусственными цветами, которые продают и возле метро, и на рынках, и на стихийных торговых точках в самых неожиданных местах. Разнообразие внушительное и по цвету, и по моделям цветов и букетов. Съёмочная группа TUT.BY выяснила, какие искусственные цветы в этом году предпочитают минчане и как отличаются вкусы молодых и покупателей в возрасте.

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