

В Санкт-Петербурге состоялось знаковое событие. В театре Килизэ на Приморском проспекте в рамках проекта “Созидающий мир”, реализуемого крупным предпринимателем и общественным деятелем города Вячеславом Адамовичем Заренковым, прошла презентация двухтомника известного российского писателя, лауреата премий имени Василия Шукшина, Валентина Пикуля и Андрея Платонова Николая Михайловича Коняева “Купола над Друтью” (издательство “Полакс”, Санкт-Петербург, 2016).

Писатель сдержал свое слово, данное жителям района два года назад. Подготовил и издал книгу, посвященную истории Свято-Покровского женского монастыря, и представил ее культурной общественности Санкт-Петербурга.

Казалось бы, какое отношение имеет наш храм к знаменитому городу на Неве, который столь торжественно чествовал его в этот вечер? Вроде бы их масштабы несопоставимы. Как посмотреть… В старинном Толочине уже творилась история, когда северной столицы еще не было и в помине.

С большим интересом слушали собравшиеся в зале искусствоведы, историки, писатели, члены литературных клубов рассказ автора книги о белорусской земле, о Великом Княжестве Литовском, наряду с Москвой собиравшем в средние века русские земли. О его ученых, писателях, первопечатниках, государственных и военных деятелях, монастырях, православных храмах. О тяжких испытаниях, выпавших на долю народа в ходе многочисленных войн и усобиц на протяжении прошедших веков.

В Толочине, по глубокому убеждению писателя, произошло много важных событий, повлиявших на ход европейской истории. Здесь находилась резиденция выдающегося политического и военного деятеля ВКЛ Льва Сапеги, сторонника государственной унии Литовского и Московского княжеств. Здесь со своими сподвижниками он готовил к восшествию на московский престол самозванца Дмитрия, с которым связывал политические реформы страны. Здесь он писал свой знаменитый статут, ставший, по мнению многих историков, прообразом конституции ВКЛ, к слову, одной из первых в Европе. Здесь построил красавец храм, купола которого несколько столетий отражаются в водах седой Друти, соединяя “невидимыми скрепами град земной и небесный”.

Непростые отношения Речи Посполитой, ВКЛ и Российской империи, католических и православных общин, местных элит на землях славян представлены в книге на широком историческом фоне, начиная от летописного Рюрика до современности. Под ее прекрасно иллюстрированной обложкой собран, обработан и представлен на суд читателю огромный пласт архивных материалов, мемуаров, исследований ученых наших двух стран.

По ее прочтении невольно задаешься вопросом, а не в те ли далекие времена закладывались нынешние противоречия между Польшей, Россией и Беларусью? И как без потрясений разрешить их сегодня на благо наших народов? Историческая память — вещь взрывоопасная. С ней всем нам, и простым людям, и власть имущим, нужно обращаться ответственно и деликатно.

Слово “Толочин” не сходило в этот день со многих уст. Рассказ писателя о поездке в наши края, работе с местными краеведами, работниками райисполкома, музея, священнослужителями вызвал у присутствующих живой интерес.

Книгу охотно приобретали в личное пользование, для школ и библиотек Санкт-Петербурга, попутно задавая вопросы, как можно добраться в наш город, чтобы увидеть все своими глазами. Многим захотелось лично побывать в обновленных монастырских стенах, посетить службу, поговорить с матушкой Анфисой, в адрес которой было сказано в этот день столько душевных слов, ознакомиться с экспозицией историко-краеведческого музея, Друцким городищем, костелом…







Не только культурная элита Санкт-Петербурга обсуждала этим вечером художественное произведение Николая Михайловича Коняева, делясь своими взглядами и мыслями на будущее наших двух стран и народов. Внесли в торжества свою лепту и питерские музыканты. Под сводами театра в честь нашего города прозвучала торжественная мелодия. Оркестр исполнил музыкальную пьесу “Дорога в Толочин”, написанную известным композитором Михаилом Крыловым, встреченную присутствующими теплыми аплодисментами.

Михаил КОРОЛЕВ.

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