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Хаски спасла маленького котенка. Он вырос и теперь ведет себя как собака

05.04.2017 16:37 — Новости Культуры | Tut.by  
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В твиттер-аккаунте BuzzFeedRU появилось трогательное видео о котенке Рози. Когда Рози было всего три недели, ее нашла и выходила хаски Лило. С тех пор животные не расстаются. Лило стала для котенка хаски-мамой. Неудивительно, что Рози считает себя щенком и ведет себя как собака.

 
 
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В твиттер-аккаунте BuzzFeedRU появилось трогательное видео о котенке Рози. Когда Рози было всего три недели, ее нашла и выходила хаски Лило. С тех пор животные не...

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