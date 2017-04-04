В твиттер-аккаунте BuzzFeedRU появилось трогательное видео о котенке Рози. Когда Рози было всего три недели, ее нашла и выходила хаски Лило. С тех пор животные не расстаются. Лило стала для котенка хаски-мамой. Неудивительно, что Рози считает себя щенком и ведет себя как собака.

Маленькую кошку Рози спасла и выходила собака. И теперь Рози думает, что она тоже хаски pic.twitter.com/f3khaRT95v — BuzzFeed Russia (@BuzzFeedRU) 5 апреля 2017 г.