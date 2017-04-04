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Хаски спасла маленького котенка. Он вырос и теперь ведет себя как собака
05.04.2017 16:37 — Новости Культуры | Tut.by
В твиттер-аккаунте BuzzFeedRU появилось трогательное видео о котенке Рози. Когда Рози было всего три недели, ее нашла и выходила хаски Лило. С тех пор животные не расстаются. Лило стала для котенка хаски-мамой. Неудивительно, что Рози считает себя щенком и ведет себя как собака.
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В твиттер-аккаунте BuzzFeedRU появилось трогательное видео о котенке Рози. Когда Рози было всего три недели, ее нашла и выходила хаски Лило. С тех пор животные не...
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