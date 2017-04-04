МИНСК, 5 апр – Sputnik. Здания в составе усадебно-паркового ансамбля "Лошица" в столице отреставрируют за счет средств бюджета, сообщил в среду телеканал "Беларусь 1".



© Sputnik/ Ася Паплаўская Минский проспект Независимости может стать наследием ЮНЕСКО

Помимо непосредственно усадьбы, в Лошице были возведены и производственные корпуса, которые начали работу в XVIII веке. Сегодня сохранились три здания, каждое из которых включено в список историко-культурных ценностей страны.

Как сообщили в эфире телевидения, в настоящее время идет разработка проекта. Согласно предварительным решениям в комплексе появится несколько разнопрофильных учреждений – загс, кафе и ресторан, выставочные площадки.

Последние несколько лет комплекс пытались продать на аукционах. На месте старинных строений планировалось построить четырехзвездочный отель, однако покупателя не нашли. Сейчас принято решение передать комплекс КУП "Мiнская спадчына", а восстанавливать его будут за госсчет.