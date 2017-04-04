На краундфандинговой площадке ulej.by начался сбор средств на издание книги «Сакатала бочачка», которое выйдет в издательстве «Янушкевіч». Автор книги — историк и культуролог Алесь Белый, проследил историю белорусских алкогольных напитков от глубокой древности до начала ХХ века.





Как рассказал TUT.BY Алесь Белый, в 1990-е годы он попал в Ташкент и, случайно попробовал немецкое пиво Einbecker Urbock, которое продавалось там на рынке. На жестяной банке содержалась полная историческая справка о происхождении этого сорта. Поскольку информации о белорусских напитках в то время отсутствовала, Белый решил исследовать этот вопрос.

В 1999 году появилась первая публикация об истории белорусского пива, за ней — десятки других, посвященные истории белорусских блюд и напитков. Постепенно появлялись книги — «Наша страва», «Belarusian Cookbook», вышедшая в 2008 году в Нью-Йорке, а совсем недавно «Літвінская кухня». Но отдельной книги о наших традиционных напитках не было, хотя историй о них накопилось множество. Теперь историк решил переработать их и объединить под одной обложкой.

Как объяснил Алесь Белый, название книги — «Сакатала бочачка» — имеет легкий иронический оттенок. «Назва кнігі паходзіць ад беларускай народнай песні, у якой маладую дзяўчыну жартаўліва, але вельмі лірычна параўноўвалі з бочкай піва, якая нудзіцца ў піўніцы, імкнучыся „разліцца“ і здаволіць смагу таго, каму прызначаная», — улыбается Алесь и цитирует саму песню:

Сакатала бочачка,

У піўніцы стоячы:

— Калі мяне не вып’еце,

Я сама разліюся

Па дварэ расіцаю,

За варота крыніцаю.

Гаварыла дочачка

Сваёй роднай мамачцы:

— Калі мяне не аддасцё,

Я ад вас сама пайду

Па двары мяцёлкаю,

Да мілога пчолкаю,

Па дварэ расіцаю,

Да мілога сініцаю.



Открытие сезона «марцового» пива в Варшаве 26 марта 1839 года. Фото архив Алеся Белого

В книге можно найти рецепты (например, как сготовить крупник). Но, как убеждает нас Алесь Белый, главная ценность книги вовсе не в этом. «Гэта не проста алкагольная гісторыя Беларусі, — говорит историк. — Хутчэй гэта погляд на беларускую культуру праз алкаголь». Тем более, Алесь Белый делает акцент на истории: его книга посвящена хронологическому промежутку от глубокой древности до начала ХХ века.

Автор книги обещает удивить читателей TUT.BY и в качестве примера рассказывает о судьбе двух белорусских напитков. Первый из них — крамбамбуля, которая считается самым популярным напитков жителей ВКЛ. «Любоў да крамбамбулі - гэта міф, — уверен Алесь Белый. — Гэты напой ніколі не меў у нас надта глыбокіх каранёў. Толькі на пачатку ХХІ стагоддзя адбылася цікавая гісторыя. Дакладней, збег выпадковасцяў, які паклаў пачатак масавай містыфікацыі наконт быццам бы „беларускасці“ крамбамбулі. Чаму яна так уразіла адраджэнскую публіку? Хутчэй за ўсё, сугучнасцю гэтага слова з назвай эпатажнага літаратурнага аб’яднання „Бум-Бам-Літ“, якое паўстала ў сярэдзіне 1990-х, і тады яшчэ добра было на слыху». По словам Белого, одним из самых популярных напитков считался крупник — напиток из спирта, меда и специй.



Посеребряная кулявка — посуда для питья без подставки — для рыбака в форме щуки. Фото: архив Алеся Белого

Второй напиток, на которое обратил внимание Алесь Белый — это пиво. «Гарэлка, якой так шмат увагі надаецца на сучасных вяселлях, пачала выцясняць піва толькі з XIX стагоддзя — объясняет Алесь Белый. — А самыя старажытныя беларускія песні згадваюць менавіта піва, а не гарэлку, ва ўсіх традыцыйных святах і абрадах — сватаўстве, вяселлі, хрэсьбінах і нават памінках».

Книга "Сакатала бочачка" является продолжением другого бестселлера Алеся Белого — «Літвінская кухня». Правда, если это издание доступно только в интернете, то книга о белорусских напитках планируют выпустить в традиционном печатном формате.