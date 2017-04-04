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Вдова Джорджа Харрисона обнаружила ранее неизвестные стихи мужа

05.04.2017 20:52 — Новости Культуры | Tut.by  
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Оливия Харрисон, вдова бывшего гитариста группы The Beatles Джорджа Харрисона, обнаружила ранее неизвестный текст песни, написанный ее мужем. Как сообщил телеканал ABC, черновики со стихами были случайно найдены в пианино, принадлежавшем музыканту.


Фото: Reuters

Песня называется Hey Ringo и посвящена другому экс-битлу и близкому другу Харрисона — барабанщику Ринго Старру. Как пояснила Оливия, существование подобных стихов оказалось сюрпризом как для нее, так и для Старра. «Я собираюсь поместить их под стекло в рамку и подарить ему», — рассказала она в интервью телекомпании.

В песне содержатся, в частности, такие строки: «Эй, Ринго, есть одна вещь, о которой я никогда не говорил, я собираюсь играть на гитаре вместе с тобой, пока не умру». По словам вдовы музыканта, Старр был очень тронут и счастлив, прочтя их. «Он был моим лучшим другом», — признался он.

Группа The Beatles была создана в 1960 году и просуществовала 10 лет. После того, как коллектив распался, все четверо музыкантов — Джон Леннон (1940−1980), Пол Маккарти, Джордж Харрисон (1943−2001) и Ринго Старр начали сольные карьеры. Двое из них уже ушли из жизни. Солист, композитор и гитарист ливерпульской четверки Джон Леннон был убит фанатиком, когда вышел из своего дома в Нью-Йорке в 1980 году. Ему было 40 лет. Бас-гитарист Джордж Харрисон скончался от рака в возрасте 58 лет в 2001 году.

Журнал Rolling Stone поставил The Beatles на первое место в списке величайших исполнителей всех времён, а пластинка этой группы Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band возглавляет рейтинг лучших 500 альбомов по версии этого журнала. По числу композиций, занимавших первые места в хит-парадах, The Beatles являются лидерами как в Великобритании, так и в США за всю историю рок-музыки. Группа также стала обладательницей десяти премий Grammy. Журнал Time коллективно включил участников музыкальной группы в число самых влиятельных персон ХХ века.

 
 
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Черновики со стихами были случайно найдены в пианино, принадлежавшем музыканту.

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