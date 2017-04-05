Британская The Daily Telegraph утверждает, что авторы франшизы о Джеймсе Бонде решили уговорить Дэниела Крейга вернуться к роли агента Ее Величества. И актер будто бы «почти согласился».





После выхода фильма «007: Спектр» Крейг категорически отказался продолжать свою карьеру в MI6. Однако когда пресса начала бурное обсуждение его возможных преемников, дал понять, что может передумать насчет роли Бонда.

В настоящее время источники, близкие к актеру, говорят, что он готов подписать контракт и вернуться к франшизе. Тем более что, как утверждается, авторы бондианы пришли к выводу, что главный претендент на звездную роль, Том Хиддлстон, «слишком самодовольный и недостаточно жесткий» для этой роли.

Напомним, последний на сегодняшний день фильм о Джеймсе Бонде, «007: Спектр», вышел в 2015 году. Если в предыдущем фильме, «Координаты: Скайфолл», Бонд старел, давал слабину, был ранен, ошибался и терял по-настоящему близких людей, то в «Спектре» вернулся эталонный, почти лубочный агент Ее Величества, напоминающей о бондиане времен молодого Шона Коннери. В 24-й по счету картине Джеймс Бонд закрывает сюжетные линии последних четырех частей франшизы.

Крейг снялся в четырех частях бондианы: «Казино «Рояль» (2006), «Квант милосердия» (2008), «007: Координаты: «Скайфолл» (2012) и «007: Спектр» (2015). Британец стал самым высокооплачиваемым актером из всех, кто играл главного героя романов Флеминга. На фильмах про британского агента Крейг заработал 38 миллионов фунтов стерлингов (около 3,5 миллиарда рублей).