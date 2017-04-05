|
Концерт Бритни Спирс стал причиной переноса выборов левоцентристской партии Израиля
06.04.2017 10:32 — Новости Культуры | Tut.by
Левоцентристская партия «Авода», которая является одной из крупнейших израильских фракций, отложила праймериз из-за концерта американской певицы Бритни Спирс, передает
Отмечается, что руководство партии решило не проводить праймериз в один день с концертом певицы из-за трудностей с наймом охранников в количестве, достаточном для обеспечения безопасности мероприятия.
«Аргументация такая: сложно обеспечить охрану. Очень много охранников нужно на выборы и очень много — на Бритни. Их нанимают на один день, и когда совпадают два больших мероприятия, то возникают трудности», — рассказал источник.
По данным местных СМИ, в партии также опасаются заторов на дорогах, которые могут сказаться на ходе выборов.
Уточняется, что на концерте Бритни Спирс 3 июля в главном парке Тель-Авива «Ха-Яркон» ожидаются десятки тысяч зрителей со всех концов страны.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Левоцентристская партия "Авода", которая является одной из крупнейших израильских фракций, отложила праймериз из-за концерта американской певицы Бритни Спирс,...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Культуры)
Комментарии