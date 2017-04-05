Левоцентристская партия «Авода», которая является одной из крупнейших израильских фракций, отложила праймериз из-за концерта американской певицы Бритни Спирс, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в партийном руководстве.



Бритни Спирс. Фото: Википедия

Отмечается, что руководство партии решило не проводить праймериз в один день с концертом певицы из-за трудностей с наймом охранников в количестве, достаточном для обеспечения безопасности мероприятия.

«Аргументация такая: сложно обеспечить охрану. Очень много охранников нужно на выборы и очень много — на Бритни. Их нанимают на один день, и когда совпадают два больших мероприятия, то возникают трудности», — рассказал источник.

По данным местных СМИ, в партии также опасаются заторов на дорогах, которые могут сказаться на ходе выборов.

Уточняется, что на концерте Бритни Спирс 3 июля в главном парке Тель-Авива «Ха-Яркон» ожидаются десятки тысяч зрителей со всех концов страны.