Кайане Лопес, обладательница титула «Мисс Мира 2009», стала мэром Гибралтара. Она стала самым молодым мэром в истории этой заморской территории.

