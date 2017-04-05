Кайане Лопес, обладательница титула «Мисс Мира 2009», стала мэром Гибралтара. Она стала самым молодым мэром в истории этой заморской территории.

The investiture of #Gibraltar 's new Mayor Kaiane Lopez GMH and her Deputy, John Gonçalves MBE, GMD took place this afternoon @GibraltarMayor pic.twitter.com/hBOKfoQlVj — HM Govt of Gibraltar (@GibraltarGov) 4 апреля 2017 г.

До того, как красавица была назначена на эту должность, она являлась заместителем мэра. Впрочем, мэр Гибралтара — во многом формальная должность. Этот чиновник назначается депутатами местного парламента и даже не получает зарплату. Но местные СМИ уже успели назвать Кайане Лопес «самым красивым мэром в мире».

Публикация от Kaiane Aldorino Lopez (@kaianelopez) Апр 5 2017 в 3:21 PDT

Публикация от Kaiane Aldorino Lopez (@kaianelopez) Июл 8 2014 в 2:23 PDT

Публикация от Kaiane Aldorino Lopez (@kaianelopez) Июл 3 2014 в 7:33 PDT