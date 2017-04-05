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Мэром Гибралтара стала "Мисс Мира 2009"
06.04.2017 12:15 — Новости Культуры | Tut.by
Кайане Лопес, обладательница титула «Мисс Мира 2009», стала мэром Гибралтара. Она стала самым молодым мэром в истории этой заморской территории.
До того, как красавица была назначена на эту должность, она являлась заместителем мэра. Впрочем, мэр Гибралтара — во многом формальная должность. Этот чиновник назначается депутатами местного парламента и даже не получает зарплату. Но местные СМИ уже успели назвать Кайане Лопес «самым красивым мэром в мире».
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Кайане Лопес, обладательница титула "Мисс Мира 2009", стала мэром Гибралтара. Она стала самым молодым мэром в истории этой заморской территории.
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