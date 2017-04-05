Международный фестиваль восточнославянской песни прошел впервые 18 — 19 марта под Варшавой, в гмине Зеленки, где собрались коллективы из Литвы, Беларуси, Украины и Польши. Принял в нем участие и народный ансамбль музыки и песни «Остромечевские Лявоны» под руководством заслуженного деятеля культуры Республики Беларусь Федора Мозоля.

Первый день фестиваля организаторы назначили днем интеграции. Они сделали все возможное, чтобы участники коллективов максимально познакомились с творчеством друг друга. Главной целью праздника песни было показать, что во все времена культура, при всей ее самобытности в каждом регионе, сближает и объединяет людей.

К слову, дата проведения и формат мероприятия были выбраны не случайно: его ключевым гостем стал режиссер Ежи Хоффман, который в середине марта отпраздновал 85-летний юбилей. Во время своего пребывания в Бресте на «Днях польского кино» он познакомился с артистами из ансамбля «Остромечевские Лявоны» и отметил их высокий профессионализм. Словом, запал прибужский коллектив легенде польского кино в душу. Надо сказать, не оставили равнодушными остромечевцы и соотечественников маэстро во время фестиваля. Несомненно, все коллективы, выступившие на мероприятии, обладали очень высоким уровнем мастерства. Но когда на сцену вышли «Остромечевские Лявоны», гости праздника оживились, а настроение в зале заметно повысилось. Зрители не уставали кричать «Браво!» нашим артистам, а те не переставали удивлять.

С собой они привезли не только творчество, но и большой каравай для юбиляра. Остромечевцы спустились с ним в зал и закружили в танце гостей, повлекли за собой в пляс и внуков Ежи Хоффмана, прилетевших накануне из Соединенных Штатов Америки. Публика не отпускала артистов, петь просили еще и еще. Тогда участница коллектива Нина Вабищевич исполнила песни из репертуара всеми любимой Анны Герман. Можно не рассказывать о реакции зала, зрители были просто в восторге. Концерт «Остромечевские Лявоны» продолжали до глубокой ночи, поражая присутствующих нескончаемым репертуаром. Так, едва только подтвердив звание «народный», коллектив, как назвали его организаторы, стал еще и международным.

Стоит только удивляться стойкости артистов, которые отправились на рассвете прямо с погранперехода на свои рабочие места, даже не сетуя на то, что провели ночь в дороге.

Особое спасибо надо сказать директору ОАО «Остромечево» Олегу Бураку за то, что продолжает культурные традиции, заложенные его предшественником Алексеем Скакуном, который вместе с командой артистов был приглашен на фестиваль в Варшаву.

p Ирина Шепелевич

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