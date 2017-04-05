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"Cвадьба-свадьба, кольца-кольца". Личной жизни шпица и бульдога посвятили инстаграм

06.04.2017 12:50 — Новости Культуры | Tut.by  
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У Луны (померанского шпица) и Себастьяна (французского бульдога) личная и публичная жизнь покруче, чем у некоторых людей. Как сообщает TheHuffingtonPost, эти собаки стали популярны благодаря своему образу пожилой супружеской пары. В их инстаграме @SebastianLovesLuna насчитывается более 63 тысяч подписчиков.

Вот их первое совместное фото, которое было сделано три года назад. Здесь они еще щенки.

Владелица Себастьяна и Луны Эмили Абриль, которая когда-то была портретистским фотографом, рассказывает, что «Луна появилась у меня на месяц раньше и управляла домом, потом появился Себастьян. Одна минута, они лижут морды друг друга, в следующую минуту они лают и бегают, а затем дремлют. Они игривы, любвеобильны и уравновешивают друг друга».

Собаки уже принимали участие в фотосессии для Washington D.C. Их свадьба назначена на осень или на следующую весну. Абриль планирует провести официальную регистрацию свадьбы, чтобы собрать на мероприятии деньги для организации по защите животных. А пока сладкая парочка отдыхает.

 
 
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У Луны (померанского шпица) и Себастьяна (французского бульдога) личная и публичная жизнь покруче, чем у некоторых людей. Как сообщает TheHuffingtonPost, эти собаки стали...

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