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"Cвадьба-свадьба, кольца-кольца". Личной жизни шпица и бульдога посвятили инстаграм
06.04.2017 12:50 — Новости Культуры | Tut.by
У Луны (померанского шпица) и Себастьяна (французского бульдога) личная и публичная жизнь покруче, чем у некоторых людей. Как
Вот их первое совместное фото, которое было сделано три года назад. Здесь они еще щенки.
Владелица Себастьяна и Луны Эмили Абриль, которая когда-то была портретистским фотографом, рассказывает, что «Луна появилась у меня на месяц раньше и управляла домом, потом появился Себастьян. Одна минута, они лижут морды друг друга, в следующую минуту они лают и бегают, а затем дремлют. Они игривы, любвеобильны и уравновешивают друг друга».
Собаки уже принимали участие в фотосессии для Washington D.C. Их свадьба назначена на осень или на следующую весну. Абриль планирует провести официальную регистрацию свадьбы, чтобы собрать на мероприятии деньги для организации по защите животных. А пока сладкая парочка отдыхает.
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У Луны (померанского шпица) и Себастьяна (французского бульдога) личная и публичная жизнь покруче, чем у некоторых людей. Как сообщает TheHuffingtonPost, эти собаки стали...
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