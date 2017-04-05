Сюжет: в семье появляется второй ребенок — с пустышкой во рту и в… деловом костюмчике. Малец этот —«засланный казачок», суперагент корпорации, производящей детей. Он вышел из офиса, чтобы выведать секреты корпорации-конкурента, производящей щенков. Фабрика по производству младенцев с первых мгновений их жизни делит«продукцию» на два сорта — одних детей отправляют к родителям, других — в офис. Чтобы взрослый зритель, а в зале есть и такой, не крутил пальцем у виска, авторы намекают: это все фантазии старшего мальчика, который ревнует родителей к братцу. Жуйте попкорн, ныряйте вглубь экрана и не вдумывайтесь в сюжет. Да, замысел был слегка рискованным, но в середине фильма все пошло по привычной схеме.

… С тех пор как компьютерная техника стала всемогущей, анимация как искусство умерла. Остался один-единственный на всю планету аттракцион, в котором, как камешки в калейдоскопе, меняются персонажи: зверушки, игрушки, черепашки, детишки, и больше ничего. Чем больше мельтешения, тем беднее смысл. Мне жаль сегодняшнее юное поколение. Оно никогда не замрет, как мы, перед«Ежиком в тумане», не заплачет над«Варежкой», ему не совсем понятны диалоги и интонации героев«Трое из Простоквашино», гармошка Крокодила Гены… Это были не сказки, а очень нужные учебники жизни со всеми христианскими заповедями и проповедями, поданными через тончайшие материи, кои и есть искусство.

Нынешнему богу — компьютеру — они не нужны. Культурный код старых мультфильмов утерян, стерт, как будто его и не было вовсе. Порвалась связь времен. У примитивного«Босса-молокососа“ есть один более-менее внятный подтекст: твой мир — это твое воображение. Но… Переселение в вымышленный мир как спасение от реальности — это ведь, по сути, добровольный аутизм.

P.S. Прошедший в Минске в субботу фестиваль бонстиков показал, насколько глубоко пустила корни оглупляющая субкультура: мир наших детей захвачен неприятными игрушечными тварями-липучками, но этого никто не замечает.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Мелкий рулит Одним из лидеров проката стал американский мультфильм «Босс-молокосос“, и это тема для размышлений

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