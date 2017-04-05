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Скажите и послушайте доброе слово
06.04.2017 10:29 — Новости Культуры | Наша Талачыншчына
Конкурс пройдет по 4 возрастным группам: до 8 лет, 9 — 11 лет, 12 — 16 лет, от 17 лет. Заявки принимаются в письменной форме по почте или по электронной почте и должны содержать фамилию, имя, отчество, возраст, телефон, место работы или учебы участника, название и хронометраж его произведения, сведения о наличии реквизита.
Подробности — в
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До 11 апреля в ГУК «Толочинский районный центр культуры и народного творчества» можно подать заявку на участие в конкурсе духовной поэзии и прозы «Доброе слово»,...
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