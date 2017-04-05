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"Он вам не Тимон": вышел фильм-расследование о богатстве мультяшного суриката

06.04.2017 15:53 — Новости Культуры | Tut.by  
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В начале марта 2017 года Фонд борьбы с коррупцией выпустил фильм-расследование «Он вам не Димон», в котором рассказывалось о «тайной империи» премьер-министра Дмитрия Медведева. Месяц спустя авторы развлекательного проекта «Smetana TV» выпустили пародию — фильм «Он вам не Тимон».

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В ролике утверждается, что мультяшный сурикат и друг Пумбы не так уж прост: с одной стороны, он дружит со львом Симбой, которому помог прийти к власти; с другой — обожает роскошь. Диктор говорит, что звери уже устроили акции протеста, требуя ответа от Тимона, но тот оказался слишком занят — катался на лыжах.

 
 
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В начале марта 2017 года Фонд борьбы с коррупцией выпустил фильм-расследование "Он вам не Димон", в котором рассказывалось о "тайной империи" премьер-министра Дмитрия...

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