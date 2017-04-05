МИНСК, 6 апр — Sputnik, Мария Шелудякова. Региональные особенности русского языка в странах ближнего зарубежья не должны повлиять на результаты "Тотального диктанта", заявил Sputnik социолингвист, доктор филологических наук Владимир Беликов.

"Тотальный диктант" с каждым годом становится все популярнее среди иностранцев. В прошлом году лидерами по посещаемости за рубежом стал Тбилиси.

В 2017 году диктант напишут в 35 странах, причем для тех, кто не владеют языком в достаточной мере, был разработан специальный тест для иностранцев TruD. Однако носители русского языка в странах ближнего зарубежья, как и в прошлые годы, выберут не облегченную версию, так как уровень владения языком у большинства русскоговорящих в этих странах достаточно высок.

Русский язык в странах ближнего зарубежья отличается от нормативного русского языка: различия заметны и на лексическом, и на грамматическом уровне. Однако лингвист доктор Беликов уверен — особенности русского языка в этих странах не повлияют на результаты.

"В "Тотальном диктанте" не может использоваться лексика, характерная только для России, или только для Латвии, или только для Казахстана. Это было бы невероятно. Составители диктанта знают об этих особенностях, — объяснил Беликов.

"Конечно, если бы вдруг автором диктанта стал бы русскоязычный автор из Узбекистана или Азербайджана, в первоначальный вариант могла бы просочиться региональная лексика, но ведь тексты многократно проверяются", — подчеркнул эксперт.

Те, кто говорит на региональной литературной норме, обычно об этом даже не подозревают, рассказал лингвист. А расхождения есть, и не только между русским языком, на котором разговаривают, например, в Ташкенте и Тбилиси. В Москве и Санкт-Петербурге тоже говорят по-разному, своя специфика есть на Урале и в Сибири.

"Текст для "Тотального диктанта" в процессе подготовки неоднократно обсуждается, экзотические элементы из него убираются. Кстати, происхождением "Тотальный диктант" из Новосибирска, и в этом городе своеобразный русский язык. Издан даже небольшой словарик по специфике новосибирского языка. Но москвичи отследят, чтобы ничего лишнего в диктант не попало", — заверил ученый.

Русский язык в странах ближнего зарубежья видоизменился довольно давно, это явление современным не назовешь, продолжил он. Русские, предки которых жили в Закавказье с XIX века, и сто лет назад говорили не так, как в центральной России. Та же ситуация в Центральной Азии и в странах Балтии.

Отечественный вариант русского языка, если говорить об орфоэпии, формировался в Москве, так как здесь традиционно подготавливают к печати орфоэпические словари. Норма Санкт-Петербурга московскими орфоэпическими словарями не поддерживалась. А академические толковые словари всегда публиковались в Санкт-Петербурге, начиная с XIX века до настоящего времени.

Беликов объяснил, что в советское время различие региональных норм языка не признавалось по идеологическим соображениям. В СССР строили коммунизм, вот-вот должны были слиться умственный и физический труд, поэтому все должны были говорить одинаково.

"Среди ученых случались скромные попытки выдвинуть понятие региональной литературной нормы, но они жестко пресекались. Хотя, конечно, очевидно, что русский язык на таком большом пространстве — разный", — подчеркнул ученый.

В постсоветское время уже не было необходимости настаивать на единстве языка. Различия, которые существовали в союзных республиках между региональными вариантами литературной нормы, сохранились, а с изменением политических реалий к ним прибавились новые.



© Sputnik Виталий Аньков "Тотальный диктант" в Минске напишут на 7 площадках

Например, парламент в России, Казахстане или Латвии называется по-разному. Кроме того, появились денежные единицы и новые сферы деятельности, которые сформировались в каждой стране независимо, например, банковская или рекламная отрасль. А вместе с новыми реалиями появилась и новая лексика, отметил лингвист.

В 2017 году все части текста "Тотального диктант" можно будет написать онлайн в день проведения акции, 8 апреля. Организаторы будут вести трансляции с пяти площадок диктанта из трех часовых зон, а специальный алгоритм моментально проверит ошибки в тексте. Трансляции будут доступны посетителям сайта totaldict.ru 8 апреля в 8:00, 11:00 и 14:00 по московскому времени.

"Тотальный диктант" — ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Идея такого диктанта родилась в Новосибирске в 2000 году. Акция превратилась в масштабное международное событие. В 2016 году ее участниками стали более 145 тысяч человек.

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