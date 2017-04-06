В башкирском селе Старосубхангулово рыбаки заметили лису, которая пробегала недалеко от того места, где они рыбачили. Мужчины подозвали животное и кинули ему рыбу. Но вместе с угощением лисица утащила и удочку, оставленную у лунки.

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Удалось ли рыбакам вернуть свою удочку, неизвестно.