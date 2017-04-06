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Рыбаки решили угостить лису рыбой, но она унесла удочку
07.04.2017 09:52 — Новости Культуры | Tut.by
В башкирском селе Старосубхангулово рыбаки
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Удалось ли рыбакам вернуть свою удочку, неизвестно.
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В башкирском селе Старосубхангулово рыбаки заметили лису, которая пробегала недалеко от того места, где они рыбачили. Мужчины подозвали животное и кинули ему рыбу....
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