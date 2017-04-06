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Власти Женевы официально "ослабили моральные принципы" и разрешили женщинам купаться топлес

07.04.2017 10:02 — Новости Культуры | Tut.by  
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Власти кантона Женева изменили старое правило, чтобы разрешить женщинам загорать и купаться в Женевском озере и реке Рона топлес. Об этом сообщает The Local.


Женевское озеро. Фото: Википедия

Правило, запрещавшее купаться в озере и реках кантона, не будучи одетым в купальный костюм или плавки (для мужчин), было введено в 1929 году. Исходя из этого, полиция могла штрафовать женщин, купавшихся или загоравшихся топлес. Изменить ситуацию удалось благодаря петиции, которую подписали 233 местных жителя. По мнению авторов петиции, старое правило унизительно и нелепо. По крайней мере две женщины прошлым летом столкнулись с выговором от полиции.

«Мы ослабим наши моральные принципы в отношении верхней части тела», — сообщил глава правительства кантона Франсуа Лоншамп.

В Швейцарии нет федерального закона, регулирующего публичное обнажение. Оно регулируется условиями приличия, хотя отношение к этому меняется в зависимости от кантона. Загорать и купаться топлес необычно во многих странах западного мира, включая Великобританию, в то же время это обычная практика для женщин в некоторых частях Европы, например во Франции и Испании. В некоторых странах, включая Германию и Австрию, считается нормальным загорать полностью обнаженной.

 
 
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Власти кантона Женева изменили старое правило, чтобы разрешить женщинам загорать и купаться в Женевском озере и реке Рона топлес. Об этом сообщает The Local.

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