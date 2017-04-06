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Минкульт снова отказался признать БАЖ и ПЕН-центр творческими союзами

07.04.2017 10:32 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 7 апр — Sputnik. Министерство культуры отказалось отменить постановление № 7 от 30 января 2017 года, согласно которому ОО "Белорусская ассоциация журналистов" и "Белорусский ПЕН-центр" не вошли в список творческих союзов.

Об этом говорится в ответе министерства на коллективное обращение БАЖ, Белорусского ПЕН-центра и Союза белорусских писателей, который организации направляли 15 марта. В Министерстве ответили, что список творческих союзов утвержден постановлением №7 "Об определении перечня творческих союзов".

По информации министерства, статус творческого работника, члена творческого союза, подтверждается творческим союзом в порядке, установленном именно уставом творческого союза.

Ранее ОО "БАЖ", РОО "Белорусский ПЕН-центр", ОО "Союз белорусских писателей" обратились в Министерство культуры с просьбой объяснить, почему эти организации не вошли в список творческих союзов.

"Ситуация, когда по непонятным и непрозрачных критериям одни из общественных объединений были включены Министерством культуры в перечень творческих союзов, а другие — нет, есть указателем дискриминационного подхода со стороны министерства к ряду организаций и их членов, которые занимаются творческой работой, что нарушает Конституцию Республики Беларусь", — говорилось в обращении в Минкульт.

Прежде Минкульт вернул статус творческого союза Союзу белорусских писателей и некоторым другим организациям. На Национальном правовом интернет-портале 25 марта появилась информация о том, что Минкульт решил дополнить прежний список творческих союзов ОО "Союз белорусских писателей", РОО "Белорусский литературный союз Полоцкая ветвь" и ОО "Белорусская гильдия мастеров и ремесленников".

 
Теги: Минск
 
 
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В то же время министерство культуры все же вернуло статус творческого союза Союзу белорусских писателей.

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