В это уикенд гродненцы могут побывать на амбициозной премьере драмтеатра и гастролях минского балета, научиться делать вербы к Пасхе, проверить свои силы в турнире по дартс или поздравить с днем рождения тигров из зоопарка.
Новый спектакль гродненского театра это проблемная пьеса-предупреждение, поставленная по мотивам одноименного научно-фантастического романа-антиутопии Рэя Брэдбери. В романе описывается общество, которое опирается на массовую культуру и потребительское мышление, в котором все книги, заставляющие задумываться о жизни, подлежат сожжению; хранение книг является преступлением; а люди, способные критически мыслить, оказываются вне закона.
Концерт «Душа на кончике смычка»
Где: Лютеранская кирха, ул. Академическая, 7а
Когда: 7 апреля, 19.00
Концертная программа в исполнении Марка Дробинского (виолончель, Франция) и Алексея Петрова (фортепиано, Беларусь). Прозвучат произведения Шумана, Брамса, Равеля и других.
Мастер-класс по изготовлению верб
Где: кафе «Паланэз», ул. Буденного, 56
Когда: 8−9 апреля
Мастер-класс по изготовлению верб и декора для пасхального стола, консультации по оформлению и сервировке праздничного стола пройдут в кафе «Паланэз». Бронирование столов: +375 33 370−40−22, +375 33 660−56−56.
Турнир по дартс
Где: БФСО «Динамо», БЛК, 17
Когда: 8−9 апреля, 10.00
Первый в Гродно турнир по дартс открыт для всех желающих. Если соревнования будут пользоваться популярностью, то их сделают регулярными.
Выставка-ярмарка «Велікодны кірмаш»
Где: площадь Советская
Когда: 8 апреля, 11.00
В празднике примут участие мастера народного творчества районных Домов ремесел, ремесленники, в том числе мастера по традиционной росписи пасхальных яиц, изготовлению пасхальных верб, вырезанию из бумаги, изготовлению музыкальных инструментов и другие. Изделия мастеров можно будет купить.
В рамках цикла музыкальных вечеров в Новом замке, посвященных 30-летию Гродненской областной филармонии, артисты исполнят известные романсы.
Концерт «Золотая подкова»
Где: площадь Советская
Когда: 8 апреля, 18.00
В музыкальной программе, посвященной Международному дню цыган, возьмут участие гродненские артисты: Александр Воронище, Дмитрий Казека, музыкальный театр «Рада», эстрадная студия «Миллениум», ансамбль современного танца «Модерн», театр юмора «Канкан», а также Андрей Татур и группировка «Х-Б».
Встреча с театром «6-я студия»
Где: Дом 46, ул. Лелявеля, 46
Когда: 8 апреля, 18.30
Руководитель театра «6-я студия» Георгий Войтко прочитает лекцию «Валить нельзя остаться. Экзистенциализм. Любовь и Свобода». Во второй части вечера артисты «6-й студии» будут читать поэтические тексты, посвященные темам любви и свободы.
Белорусская рок-группа представит гродненцам свой новый альбом.
Встреча с группой Berlinska Drόha
Где: Бар «Корица», ул. Виленская, 6
Когда: 8 апреля, 20.00
Cербско-немецкий анти-фолк-панк-шансон дуэт из Берлина уже выступал в Гродно с большим успехом. Очередной визит редких гостей пропускать не стоит.
День рождения тигров Губерта и Хельги
Где: Зоопарк, ул. Тимирязева, 11
Когда: 9 апреля, 12.30
В воскресенье тигрятам из гродненского зоопарка Губерту и Хельге исполняется 1 год. Зоопарк в этот день приглашает на праздник «Сказочный денек» с конкурсами, викторинами, веселыми подвижными играми и фотозоной. Вручение подарков именинникам в 13.00.
Арт-вечер RedArt «Рисуем Моне»
Где: гриль-бар «Хани-Кабани», БЛК, 50
Когда: 9 апреля, 13.00
На вечеринке RED ART написать собственную картину за два часа сможет даже тот, кто раньше совсем не рисовал. Организаторы предоставляют все, что нужно: художника, холст, краски, кисти, бокал напитка и даже халат. На этот раз участники создадут копию картины «Закат в Венеции» Клода Моне. Обязательна предварительная запись по тел. +375 29 789−26−62.
Презентация белорусского перевода «Алисы в Зазеркалье» и «Коралины»
Где: Этно-магазин «Цудоўня», ул. Большая Троицкая, 14
Когда: 9 апреля, 16.00
Переводчики Вера Бурлак и Дарья Вашкевич представят переводы на белорусский язык знаковых произведений двух английских сказочников XIX и XXI веков.
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