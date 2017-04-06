В это уикенд гродненцы могут побывать на амбициозной премьере драмтеатра и гастролях минского балета, научиться делать вербы к Пасхе, проверить свои силы в турнире по дартс или поздравить с днем рождения тигров из зоопарка.

Где: Драмтеатр, ул. Мостовая, 35 Когда: 7 апреля, 19.00

Новый спектакль гродненского театра это проблемная пьеса-предупреждение, поставленная по мотивам одноименного научно-фантастического романа-антиутопии Рэя Брэдбери. В романе описывается общество, которое опирается на массовую культуру и потребительское мышление, в котором все книги, заставляющие задумываться о жизни, подлежат сожжению; хранение книг является преступлением; а люди, способные критически мыслить, оказываются вне закона.



Макет декораций к спектаклю «451 по Фаренгейту». Фото: drama.grodno.by

Концерт «Душа на кончике смычка»

Где: Лютеранская кирха, ул. Академическая, 7а Когда: 7 апреля, 19.00

Концертная программа в исполнении Марка Дробинского (виолончель, Франция) и Алексея Петрова (фортепиано, Беларусь). Прозвучат произведения Шумана, Брамса, Равеля и других.

Мастер-класс по изготовлению верб

Где: кафе «Паланэз», ул. Буденного, 56 Когда: 8−9 апреля

Мастер-класс по изготовлению верб и декора для пасхального стола, консультации по оформлению и сервировке праздничного стола пройдут в кафе «Паланэз». Бронирование столов: +375 33 370−40−22, +375 33 660−56−56.





Турнир по дартс

Где: БФСО «Динамо», БЛК, 17 Когда: 8−9 апреля, 10.00

Первый в Гродно турнир по дартс открыт для всех желающих. Если соревнования будут пользоваться популярностью, то их сделают регулярными.



Фото: pixabay.com

Выставка-ярмарка «Велікодны кірмаш»

Где: площадь Советская Когда: 8 апреля, 11.00

В празднике примут участие мастера народного творчества районных Домов ремесел, ремесленники, в том числе мастера по традиционной росписи пасхальных яиц, изготовлению пасхальных верб, вырезанию из бумаги, изготовлению музыкальных инструментов и другие. Изделия мастеров можно будет купить.

Где: Драмтеатр, ул. Мостовая, 35 Когда: 8 апреля, 15.00, 19.00

Известнейший балет Чайковского привезла в Гродно труппа Белорусского государственного академического музыкального театра.



Фото: musicaltheatre.by

Где: Новый замок, ул. Замковая, 20 Когда: 8 апреля, 17.00

В рамках цикла музыкальных вечеров в Новом замке, посвященных 30-летию Гродненской областной филармонии, артисты исполнят известные романсы.





Концерт «Золотая подкова»

Где: площадь Советская Когда: 8 апреля, 18.00

В музыкальной программе, посвященной Международному дню цыган, возьмут участие гродненские артисты: Александр Воронище, Дмитрий Казека, музыкальный театр «Рада», эстрадная студия «Миллениум», ансамбль современного танца «Модерн», театр юмора «Канкан», а также Андрей Татур и группировка «Х-Б».

Встреча с театром «6-я студия»

Где: Дом 46, ул. Лелявеля, 46 Когда: 8 апреля, 18.30

Руководитель театра «6-я студия» Георгий Войтко прочитает лекцию «Валить нельзя остаться. Экзистенциализм. Любовь и Свобода». Во второй части вечера артисты «6-й студии» будут читать поэтические тексты, посвященные темам любви и свободы.



Фото: vk.com/dom 46

Где: клуб «База», ул. Победы, 35 Когда: 8 апреля, 19.00

Нигатив (настоящее имя Владимир Афанасьев) — российский рэпер, участник группы «Триада» и проекта ТП «Барада».

Где: Центр культуры Гродно, ул. Дзержинского, 1/1 Когда: 8 апреля, 19.00

Белорусская рок-группа представит гродненцам свой новый альбом.





Встреча с группой Berlinska Drόha

Где: Бар «Корица», ул. Виленская, 6 Когда: 8 апреля, 20.00

Cербско-немецкий анти-фолк-панк-шансон дуэт из Берлина уже выступал в Гродно с большим успехом. Очередной визит редких гостей пропускать не стоит.



Фото: aleje.czestochowa.pl

День рождения тигров Губерта и Хельги

Где: Зоопарк, ул. Тимирязева, 11 Когда: 9 апреля, 12.30

В воскресенье тигрятам из гродненского зоопарка Губерту и Хельге исполняется 1 год. Зоопарк в этот день приглашает на праздник «Сказочный денек» с конкурсами, викторинами, веселыми подвижными играми и фотозоной. Вручение подарков именинникам в 13.00.





Арт-вечер RedArt «Рисуем Моне»

Где: гриль-бар «Хани-Кабани», БЛК, 50 Когда: 9 апреля, 13.00

На вечеринке RED ART написать собственную картину за два часа сможет даже тот, кто раньше совсем не рисовал. Организаторы предоставляют все, что нужно: художника, холст, краски, кисти, бокал напитка и даже халат. На этот раз участники создадут копию картины «Закат в Венеции» Клода Моне. Обязательна предварительная запись по тел. +375 29 789−26−62.





Презентация белорусского перевода «Алисы в Зазеркалье» и «Коралины»

Где: Этно-магазин «Цудоўня», ул. Большая Троицкая, 14 Когда: 9 апреля, 16.00

Переводчики Вера Бурлак и Дарья Вашкевич представят переводы на белорусский язык знаковых произведений двух английских сказочников XIX и XXI веков.



Фото: delaemvmeste.by

Где: Драмтеатр, ул. Мостовая, 35 Когда: 9 апреля, 16.00, 19.00

Знаменитая рок-опера Алексея Рыбникова в постановке Белорусского государственного академического музыкального театра.



