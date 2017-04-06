Министерство культуры отказалось внести дополнение в постановление № 7 от 30 января 2017 года относительно Белорусской ассоциации журналистов и Белорусского ПЭН-центра. Напомним, постановление содержит перечень творческих союзов, на основании которого деятели культуры освобождаются от налога на тунеядство.



Члены Союза белорусских писателей, которым вернули творческий статус. Фото: Евгений Ерчак

Об этом говорится в ответе Министерства на коллективное обращение БАЖ и Белорусского ПЕН-центра, которое организации направляли 15 марта. Таким образом, неработающие члены объединения окончательно приравнены к тунеядцами и обязаны в будущем будут обязаны уплатить соответствующий налог.

Напомним, что первоначально постановлением от 30 января 2017 года за подписью министра культуры Бориса Светлова был определен перечень творческих союзов, которые освобождаются от уплаты налога на тунеядство. Это Белорусская гильдия актеров кино, Союз писателей Беларуси, общественное объединение «Фотоискусство», а также следующие объединения: белорусские союзы архитекторов, дизайнеров, журналистов, кинематографистов, композиторов, литературно-художественных критиков, мастеров народного творчества, музыкальных деятелей, театральных деятелей и художников.

Позднее Мнистерство культуры внесло дополнение в постановление № 7 и включило в перечень Союза белорусских писателей, «Белорусский литературный союз» Полоцкая ветвь" и Белорусскую гильдию мастеров и ремесленников.