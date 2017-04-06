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Гжель выпустила керамического Ждуна

07.04.2017 11:02 — Новости Культуры | Tut.by  
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Мода Ждуна стремительно распространяется по постсоветскому пространству. Вслед за плюшевой игрушкой из минского ГУМа в продажу вскоре поступят керамические Ждуны. Их выпустили на российском заводе «Объединение Гжель».

Фигурка Ждуна выполнена из керамики с характерной синей росписью. В руках существо держит чайник.

Коммерческий директор «Объединения Гжель» Константин Берков рассказал, что сувенир сделали на днях. Партия была ограниченная — всего около 10−15 фигурок, которые тут же разошлись по знакомым. Сейчас клиенты начали оставлять заказы, поэтому в ближайшей перспективе планируется выпустить еще около 15 гжельских Ждунов.

Как отметил Константин Берков, «если будет большой спрос, то пустим Ждуна в тираж, может, сделаем что-то утилитарное. Например, для использования в офисе, чтобы, например, в него ручки можно было ставить». Относительно авторских прав директор отметил, что на территории России образ «никем не зарегистрирован и не запатентован, свободный сейчас в пользовании».

Напомним, что скульптура Ждуна — работа нидерландской художницы Маргрит фон Брейфорт (Margriet van Breevoort). Фигура изображает пациента, который терпеливо ждет приема врача и результатов своих анализов. Около двух месяцев назад ее фотографию опубликовал пользователь под ником Leriapingui на сайте Pikabu. После этого снимок сразу же разлетелся по русскоязычным соцсетям.

 
 
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Мода Ждуна стремительно распространяется по постсоветскому пространству. Вслед за плюшевой игрушкой из минского ГУМа в продажу вскоре поступят керамические...

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