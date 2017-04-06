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Гжель выпустила керамического Ждуна
07.04.2017 11:02 — Новости Культуры | Tut.by
Мода Ждуна стремительно распространяется по постсоветскому пространству. Вслед за
Фигурка Ждуна выполнена из керамики с характерной синей росписью. В руках существо держит чайник.
Коммерческий директор «Объединения Гжель» Константин Берков
Как отметил Константин Берков, «если будет большой спрос, то пустим Ждуна в тираж, может, сделаем что-то утилитарное. Например, для использования в офисе, чтобы, например, в него ручки можно было ставить». Относительно авторских прав директор отметил, что на территории России образ «никем не зарегистрирован и не запатентован, свободный сейчас в пользовании».
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Мода Ждуна стремительно распространяется по постсоветскому пространству. Вслед за плюшевой игрушкой из минского ГУМа в продажу вскоре поступят керамические...
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