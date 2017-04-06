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Новый этап проекта "Ты супер": в первом шоу болеем за Настю Кравченю

07.04.2017 13:57 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 7 апр — Sputnik. Накануне нового конкурсного этапа организаторы проекта — НТВ и Sputnik решили подвести итоги первого тура и напомнить, как много ярких выступлений, дуэтов и незабываемых моментов он подарило шоу юным талантам и их поклонникам — зрителям стран всего постсоветского пространства.

Музыка нас связала

Во время отборочных испытаний вокалисты из 11 стран продемонстрировали широкий репертуар. Со сцены звучали песни на родных языках участников из разных стран.

К примеру, белоруска Настя Кравченя представила зрителям и судьям народную песню "Рэчанька", Ангелина Папикян из Армении исполнила композицию "Dle Yaman", а Роза Вальгыргина из села Рыркайпий поразила публику ярким национальным колоритом, продемонстрировав чукотское горловое пение.

Новый этап проекта "Ты супер": в первом шоу болеем за Настю Кравченю
© Фото: стоп-кадр YouTube
Выступление Насти Кравчени на конкурсе "Ты супер!" растрогало жюри

Казалось бы, звездное жюри уже ничем не удивить, но Кристине Ашмариной это удалось. Стас Пьеха не удержался и прямо после выступления Кристины предложил ей… записать совместную песню!

Звездные гости

17-летнюю Парвану Алджанову приехал поддержать Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджанской Республики в Российской Федерации, певец и композитор Полад Бюльбюль Оглы, он не только поддержал соотечественницу, но и помог преодолеть языковой барьер, переводя слова жюри.

Поддержать 16-летнюю Анастасию Кравченю из республики Беларусь приехал ее соотечественник, шоумен Вадим Галыгин. Девочка очень нервничала перед выступлением, потому что больше года не пела. Вынужденный перерыв случился после того, как у Насти не стало бабушки — единственного родного для нее человека. Галыгин подарил Насте букет цветов и в своей легкой непринужденной манере заставил конкурсантку улыбнуться.

Жюри о проекте

"Наша съемочная площадка уже давно стала настоящим местом силы. Эти дети являются невероятным вдохновением для огромного количества людей — и они даже не представляют, сколько сил они пробуждают в людях!" — говорит певица Елка.

Маргарита Суханкина рассказывает, что многому учится у участников проекта, они каким-то невероятным способом находят в себе силы выдавать на сцене любые эмоции — абсолютный позитив или щемящий душу трагизм. У участнико шоу "Ты супер!" каждому стоит поучиться искренности, ведь, по словам Суханкиной, на сцене стоят абсолютные ангелы

"Нужно обладать особой смелостью и решительностью, чтобы выйти на эту сцену. Я искренне восхищаюсь этими детьми. Среди выступлений было много таких, которые я не хотел судить — я просто смотрел и получал удовольствие, а это, как известно, лучшая похвала", — делится впечатлениями Виктор Дробыш.

Новый этап проекта "Ты супер": в первом шоу болеем за Настю Кравченю
© телеканал НТВ
"Беловежская пуща" в исполнении Даши Черновой на шоу "Ты супер!"

Стас Пьеха признается, что выходя на эту сцену к участникам проекта и присоединяясь к их номерам, всегда чувствует повышенную, особую важность происходящего и прекрасно  представляет чувства ребят, ведь пение — это исключительно эмоциональная сфера. Все эти чувства, по мнению певца, делают каждый выход на сцену "Ты супер!" особенным и для участников, и для судей, и для зрителей.

Новый конкурсный этап

В субботу, 8 апреля, в 20:00 телеканал НТВ и Sputnik Беларусь покажут первое шоу нового конкурсного этапа на проекте "Ты супер", среди других участников на сцену выйдет и белоруска Настя Кравченя из города Калинковичи. Поддержать Анастасию можно на сайте Sputnik Беларусь и в соцсетях.

Выступление еще одной белорусской участницы проекта "Ты супер!" Дарьи Черновой можно будет увидеть в следующих шоу.

 
Теги: Минск
 
 
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В субботу, 8 апреля, телеканал НТВ и Sputnik Беларусь начинают трансляции второго этапа проекта "Ты супер!", в первом конкурсном шоу на сцену выйдет и белоруска Настя...

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