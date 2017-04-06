МИНСК, 7 апр — Sputnik. Накануне нового конкурсного этапа организаторы проекта — НТВ и Sputnik решили подвести итоги первого тура и напомнить, как много ярких выступлений, дуэтов и незабываемых моментов он подарило шоу юным талантам и их поклонникам — зрителям стран всего постсоветского пространства.

Музыка нас связала

Во время отборочных испытаний вокалисты из 11 стран продемонстрировали широкий репертуар. Со сцены звучали песни на родных языках участников из разных стран.

К примеру, белоруска Настя Кравченя представила зрителям и судьям народную песню "Рэчанька", Ангелина Папикян из Армении исполнила композицию "Dle Yaman", а Роза Вальгыргина из села Рыркайпий поразила публику ярким национальным колоритом, продемонстрировав чукотское горловое пение.

Казалось бы, звездное жюри уже ничем не удивить, но Кристине Ашмариной это удалось. Стас Пьеха не удержался и прямо после выступления Кристины предложил ей… записать совместную песню!

Звездные гости

17-летнюю Парвану Алджанову приехал поддержать Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджанской Республики в Российской Федерации, певец и композитор Полад Бюльбюль Оглы , он не только поддержал соотечественницу, но и помог преодолеть языковой барьер, переводя слова жюри.

Поддержать 16-летнюю Анастасию Кравченю из республики Беларусь приехал ее соотечественник, шоумен Вадим Галыгин . Девочка очень нервничала перед выступлением, потому что больше года не пела. Вынужденный перерыв случился после того, как у Насти не стало бабушки — единственного родного для нее человека. Галыгин подарил Насте букет цветов и в своей легкой непринужденной манере заставил конкурсантку улыбнуться.

Жюри о проекте

"Наша съемочная площадка уже давно стала настоящим местом силы. Эти дети являются невероятным вдохновением для огромного количества людей — и они даже не представляют, сколько сил они пробуждают в людях!" — говорит певица Елка.

Маргарита Суханкина рассказывает, что многому учится у участников проекта, они каким-то невероятным способом находят в себе силы выдавать на сцене любые эмоции — абсолютный позитив или щемящий душу трагизм. У участнико шоу "Ты супер!" каждому стоит поучиться искренности, ведь, по словам Суханкиной, на сцене стоят абсолютные ангелы

"Нужно обладать особой смелостью и решительностью, чтобы выйти на эту сцену. Я искренне восхищаюсь этими детьми. Среди выступлений было много таких, которые я не хотел судить — я просто смотрел и получал удовольствие, а это, как известно, лучшая похвала", — делится впечатлениями Виктор Дробыш.

Стас Пьеха признается, что выходя на эту сцену к участникам проекта и присоединяясь к их номерам, всегда чувствует повышенную, особую важность происходящего и прекрасно представляет чувства ребят, ведь пение — это исключительно эмоциональная сфера. Все эти чувства, по мнению певца, делают каждый выход на сцену "Ты супер!" особенным и для участников, и для судей, и для зрителей.

Новый конкурсный этап

В субботу, 8 апреля, в 20:00 телеканал НТВ и Sputnik Беларусь покажут первое шоу нового конкурсного этапа на проекте "Ты супер", среди других участников на сцену выйдет и белоруска Настя Кравченя из города Калинковичи. Поддержать Анастасию можно на сайте Sputnik Беларусь и в соцсетях.

Выступление еще одной белорусской участницы проекта "Ты супер!" Дарьи Черновой можно будет увидеть в следующих шоу.