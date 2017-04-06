|
Новый этап проекта "Ты супер": в первом шоу болеем за Настю Кравченю
07.04.2017 13:57 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 апр — Sputnik. Накануне нового конкурсного этапа организаторы проекта — НТВ и Sputnik решили подвести итоги первого тура и напомнить, как много ярких выступлений, дуэтов и незабываемых моментов он подарило шоу юным талантам и их поклонникам — зрителям стран всего постсоветского пространства.
Музыка нас связала
Во время отборочных испытаний вокалисты из 11 стран продемонстрировали широкий репертуар. Со сцены звучали песни на родных языках участников из разных стран.
К примеру, белоруска Настя Кравченя представила зрителям и судьям народную песню "Рэчанька",
© Фото: стоп-кадр YouTube
Казалось бы, звездное жюри уже ничем не удивить, но Кристине Ашмариной это удалось. Стас Пьеха не удержался и прямо после выступления Кристины предложил ей… записать совместную песню!
Звездные гости
17-летнюю Парвану Алджанову приехал поддержать Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджанской Республики в Российской Федерации,
Поддержать 16-летнюю Анастасию Кравченю из республики Беларусь приехал ее соотечественник,
Жюри о проекте
"Наша съемочная площадка уже давно стала настоящим местом силы. Эти дети являются невероятным вдохновением для огромного количества людей — и они даже не представляют, сколько сил они пробуждают в людях!" — говорит певица Елка.
Маргарита Суханкина рассказывает, что многому учится у участников проекта, они каким-то невероятным способом находят в себе силы выдавать на сцене любые эмоции — абсолютный позитив или щемящий душу трагизм. У участнико шоу "Ты супер!" каждому стоит поучиться искренности, ведь, по словам Суханкиной, на сцене стоят абсолютные ангелы
"Нужно обладать особой смелостью и решительностью, чтобы выйти на эту сцену. Я искренне восхищаюсь этими детьми. Среди выступлений было много таких, которые я не хотел судить — я просто смотрел и получал удовольствие, а это, как известно, лучшая похвала", — делится впечатлениями Виктор Дробыш.
Стас Пьеха признается, что выходя на эту сцену к участникам проекта и присоединяясь к их номерам, всегда чувствует повышенную, особую важность происходящего и прекрасно представляет чувства ребят, ведь пение — это исключительно эмоциональная сфера. Все эти чувства, по мнению певца, делают каждый выход на сцену "Ты супер!" особенным и для участников, и для судей, и для зрителей.
Новый конкурсный этап
В субботу, 8 апреля, в 20:00 телеканал НТВ и Sputnik Беларусь покажут первое шоу нового конкурсного этапа на проекте "Ты супер", среди других участников на сцену выйдет и белоруска Настя Кравченя из города Калинковичи. Поддержать Анастасию можно на сайте Sputnik Беларусь и в соцсетях.
Выступление еще одной белорусской участницы проекта "Ты супер!" Дарьи Черновой можно будет увидеть в следующих шоу.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В субботу, 8 апреля, телеканал НТВ и Sputnik Беларусь начинают трансляции второго этапа проекта "Ты супер!", в первом конкурсном шоу на сцену выйдет и белоруска Настя...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Культуры)
Комментарии