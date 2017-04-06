

В рамках республиканской акции «День безопасности. Внимание всем!» работники Толочинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям провели отработку планов эвакуации во всех учреждениях образования района. А в районной гимназии спасатели совместили проведение учебной эвакуации с тактико-специальными занятиями по отработке оперативного плана тушения пожара.

При проведении эвакуации особое внимание уделялось действиям работников и учащихся при получении сигнала «Внимание всем!», их своевременности и правильности. Проведение подобных мероприятий на глазах учащихся позволило максимально приблизить проведение учебной эвакуации к реальным событиям, показать их необходимость и важность, познакомить ребят с профессией спасателя-пожарного.

В завершение мероприятия сотрудники МЧС провели профилактические беседы со старшеклассниками с демонстрацией тематического видеофильма. Младших школьников инспектор группы пропаганды и взаимодействия с общественностью Марина Назаренко познакомила с новым фильмом «Волшебная книга МЧС».

Главные герои фильма — лесные жители заяц, бобр, волк и птичка, которые учат правилам безопасности, узнавать, как избежать различных неприятностей в жизни, быть осторожными. Персонажи мультфильма, как и люди, периодически попадают в чрезвычайные ситуации, так как многого не знают. Они экспериментируют, пытаются разобраться в ситуации, учатся правильно поступать. А помогает зверушкам принять верное решение волшебная книга, с которой не расстается умный бобр.

Мультфильм состоит из 9 серий и ориентирован на детскую аудиторию от 4 лет, подходит для семейного просмотра. Он поможет также и родителям вспомнить, как правильно пользоваться электроприборами, пиротехникой, чем опасен тонкий лед, как вызывать спасателей и т.д. Посмотреть мультфильм можно на «Youtube-канале МЧС», в соцсетях вКонтакте и Facebook.

В рамках второго этапа акции сотрудники Толочинского РОЧС посещали родительские собрания. Они напомнили о правилах поведения в быту, мерах безопасности в весенний пожароопасный период, о недопустимости выжигания сухой растительности и оставления детей без присмотра.

В завершение встречи спасатели провели презентацию информационной кампании «Гордимся, что научили!», продемонстрировали обучающий видеофильм и вручили памятки по соблюдению правил безопасности.

Юлия КАПРАНОВА.

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