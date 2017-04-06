

На базе Центра детей и молодежи состоялось подведение итогов районного смотра-конкурса детского творчества “Спасатели глазами детей”, организаторами которого традиционно выступают отдел образования, спорта и туризма райисполкома и РОЧС.

Членам жюри предстояло определить победителей в семи номинациях — рисунок, плакат, поделка, модель пожарной аварийно-спасательной техники, сказка, рассказ и стихотворение. На суд жюри было представлено более 50 работ различных направлений декоративно-прикладного и изобразительного творчества, которые отличались друг от друга безграничной фантазией и оригинальностью исполнения.

Авторы в различных техниках и жанрах показывали, как они представляют себе спасателей, их нелегкий труд. Краски, карандаши, ткань, опилки, бумага, дерево в руках юных умельцев превратились в настоящие шедевры.

Как отметила инспектор группы пропаганды и взаимодействия с общественностью РОЧС Марина Назаренко, выбрать лучших оказалось не просто. Все работы интересные и красочные, на свое создание они потребовали много сил и времени. Но условия конкурса не позволяют на областном этапе представить их все, поэтому после долгих обсуждений жюри отобрало пятнадцать.

В номинации «Рисунок» победителями названы Мария Крупская (СШ №1), Анастасия Шабанова (Славенская СШ), Александра Куприянец (СШ №2), Артем Пономорев и Евгений Бурилов (Горщевщинская НШ). В номинации «Плакат» лучшими стали Дарья Пашкевич (СШ №1) и Оксана Пакуш (СШ №2), в номинации «Модель пожарной аварийно-спасательной техники» – Михаил Козловцев (СШ №1), Даниил Раков и Игорь Шоть (Центр детей и молодежи).

Самой представительной и богатой на награды оказалась номинация «Поделка», здесь сразу несколько победителей. Отмечены поделки Егора Осиповича (СШ №1), Валерии Антончик и Ксении Петренко (Славенская СШ), групповые работы Елизаветы Василевской и Ильи Грушевского (СШ №1), ребят Октябрьской СШ.

Юлия КАПРАНОВА.

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