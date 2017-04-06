6 апреля в Минске выступил питерский дуэт песни и встряски БАРТО. Группа играет на стыке жанров электроклэш и электропанк, а в прошлом году ей исполнилось 10 лет. В пабе «Брюгге» дуэт порадовал фанатов не только известными хитами, но и треками из нового альбома «Светлое Завтра». Примечательно, что больше живых выступлений группа не планирует, поскольку собирается посвятить себя исключительно студийной работе. Мы прошлись по Инстаграму и сделали для вас подборку фотографий с концерта.

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Автор: Георгий Комисаров. Фото: социальная сеть Instagram.

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