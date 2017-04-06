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Instagram: питерский дуэт БАРТО в Минске

07.04.2017 16:53 — Новости Культуры | 21.by - Новости  
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6 апреля в Минске выступил питерский дуэт песни и встряски БАРТО. Группа играет на стыке жанров электроклэш и электропанк, а в прошлом году ей исполнилось 10 лет. В пабе «Брюгге» дуэт порадовал фанатов не только известными хитами, но и треками из нового альбома «Светлое Завтра». Примечательно, что больше живых выступлений группа не планирует, поскольку собирается посвятить себя исключительно студийной работе. Мы прошлись по Инстаграму и сделали для вас подборку фотографий с концерта. 

Instagram: питерский дуэт БАРТО в Минске

dariavashkevich__

Instagram: питерский дуэт БАРТО в Минске

solomahar__

Instagram: питерский дуэт БАРТО в Минске

barto_official__

Instagram: питерский дуэт БАРТО в Минске

mistressslaughter__

Instagram: питерский дуэт БАРТО в Минске

avel02__

Instagram: питерский дуэт БАРТО в Минске

spongebobik__

Instagram: питерский дуэт БАРТО в Минске

barto_official__

Instagram: питерский дуэт БАРТО в Минске

a.dambrouski__

Автор: Георгий Комисаров. Фото: социальная сеть Instagram.

 
 
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6 апреля в Минске выступил питерский дуэт песни и встряски БАРТО

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