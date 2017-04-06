Более 80 воздушных шаров стартовали из Дувра в английском графстве Кент, чтобы пересечь Ла-Манш и долететь до Франции. Воздухоплаватели намерены побить мировой рекорд, установленный шесть лет назад.

Организаторы перелета через Ла-Манш рассчитывали отправить на покорение рекорда как минимум 50 воздушных шаров. В предыдущем массовом полете 2011 года приняли участие 49 воздушных суден.

Впервые пролив на воздушном шаре пересекли французский изобретатель Жан-Пьер Бланшар и американский врач Джон Джеффрис 7 января 1785 года. Они вылетели из Дуврского замка и приземлились в окрестностях Кале три часа спустя.

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