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"Маленький принц" стал самой переводимой книгой после Библии и Корана

07.04.2017 18:15 — Новости Культуры | Tut.by  
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Повесть-сказку «Маленький принц» французского писателя Антуана де Сент-Экзюпери перевели на трехсотый язык — арабское наречие хассания. Об этом сообщает портал телевизионной сети France Info.


Таким образом, книга стала самой переводимой в мире после Библии и Корана.

Хассания — язык, на котором говорят в Мавритании и Западной Сахаре, где он имеет статус государственного.

«Этот язык, не очень известный широкой публике, имел символическое значение для Антуана де Сент-Экзюпери, потому что именно на юге Марокко, где говорят на хассании, автор знаменитой сказки черпал вдохновение», — отмечает ресурс.

Сказка, опубликованная в 1943 году, была продана в мире тиражом в более 200 миллионов экземпляров. На русском языке книга была впервые издана в 1959 году в переводе Норы Галь.

 
 
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Повесть-сказку "Маленький принц" французского писателя Антуана де Сент-Экзюпери перевели на трехсотый язык - арабское наречие хассания. Об этом сообщает портал...

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