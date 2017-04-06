Повесть-сказку «Маленький принц» французского писателя Антуана де Сент-Экзюпери перевели на трехсотый язык — арабское наречие хассания. Об этом сообщает портал телевизионной сети France Info.





Таким образом, книга стала самой переводимой в мире после Библии и Корана.

Хассания — язык, на котором говорят в Мавритании и Западной Сахаре, где он имеет статус государственного.

«Этот язык, не очень известный широкой публике, имел символическое значение для Антуана де Сент-Экзюпери, потому что именно на юге Марокко, где говорят на хассании, автор знаменитой сказки черпал вдохновение», — отмечает ресурс.

Сказка, опубликованная в 1943 году, была продана в мире тиражом в более 200 миллионов экземпляров. На русском языке книга была впервые издана в 1959 году в переводе Норы Галь.