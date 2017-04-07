﻿ Джордж Клуни переселил соседей в отель на время ремонта в своем особняке. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Джордж Клуни переселил соседей в отель на время ремонта в своем особняке

08.04.2017 07:48 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Актер Джордж Клуни отселил своих соседей в отель на время ремонта своего дома в деревне Соннинг (графство Беркшир, Англия). Об этом в субботу, 8 апреля, пишет Daily Mail.


Фото: Reuters

Клуни приобрел особняк еще в 2014 году, и вскоре там развернулась грандиозная реконструкция, включая сооружение 20-метрового бассейна и кинотеатра на 12 мест. Кроме того, на участке появилась тысяча взрослых деревьев.

После того как соседи пожаловались на постоянную грязь от грузовиков, кинозвезда пошел навстречу и оплатил им шесть недель проживания в фешенебельном отеле, недельный отдых на греческом острове Корфу, а также выплатил компенсацию в 30 тысяч фунтов (37 тысяч долларов). Кроме того, Клуни оплатил чете аренду особняка до окончания ремонта, а также купил им новый пылесос.

55-летний Джордж и его супруга, 38-летняя Амаль, готовятся стать родителями двойни, причем до свадьбы Клуни был убежденным чайлд-фри.


Фото: Reuters

Джордж и Амаль поженились в Венеции 27 сентября 2014 года. Амаль Клуни (Аламуддин) родилась в Ливане, окончила Оксфордский университет и юридическую школу в Нью-Йорке. В 2011 году стала адвокатом основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Клуни приобрел особняк еще в 2014 году, и вскоре там развернулась грандиозная реконструкция.

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
Як по кличке Маруся поселился в могилевском зоосаде
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика