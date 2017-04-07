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Як по кличке Маруся поселился в могилевском зоосаде
08.04.2017 07:41 — Новости Культуры | Tut.by
Як по кличке Маруся приехал в могилевский зоосад из Бобруйского зоопарка. Животное пока осваивается на новом месте.
Сейчас Марусе 3 года. Половозрелого возраста яки достигают в 6−8 лет. Естественный ареал обитания животных — Северная Индия, Непал и Китай. Второе название яка — тибетская корова. Именно там их впервые приручили и стали использовать в качестве гужевого транспорта.
В могилевском зоосаде уверены: Маруся непременно станет любимцем посетителей и работников. В скором времени в зоосад планируют привезти и самца яка. А в вольере животных может появиться специальная горка, по рельефу приближенная к тибетским скалам.
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Животное приехало из Бобруйского зоопарка и пока осваивается.
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