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Пятилетняя внучка Трампа исполнила для главы КНР песню на китайском языке

08.04.2017 08:27 — Новости Культуры | Tut.by  
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Пятилетняя внучка президента США Дональда Трампа Арабелла Кушнер — дочь Иванки Трамп и Джареда Кушнера — спела песню на китайском языке для председателя КНР Си Цзиньпина, когда тот находился с визитом в поместье «Мар-а-Лаго» в штате Флорида. Видеозапись с исполнением песни Арабеллой опубликовала на своей официальной странице в Twitter Иванка Трамп.

На кадрах видно, как девочку приводят в один из залов поместья, в котором находились Трамп с первой леди Меланьей и Си Цзиньпин со своей супругой Пэн Лиюань. «Мы бы хотели, чтобы вы чувствовали себя как дома», — сказала Иванка Трамп, познакомив дочь с высокопоставленными гостями. После этого девочка исполнила короткую песню на китайском языке под аккомпанемент фортепиано.

Си Цзиньпин находился с официальным визитом в США 6−7 апреля. Переговоры Трампа и Си Цзиньпина проходили в закрытом режиме в поместье «Мар-а-Лаго» в штате Флорида. Основными темами дискуссий были торговая политика двух стран, ситуация вокруг ядерной программы КНДР, а также ряд других региональных вопросов, представляющих взаимный интерес.

 
 
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"Мы бы хотели, чтобы вы чувствовали себя как дома", - сказала Иванка Трамп, познакомив дочь с высокопоставленными гостями.

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