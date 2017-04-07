Пятилетняя внучка президента США Дональда Трампа Арабелла Кушнер — дочь Иванки Трамп и Джареда Кушнера — спела песню на китайском языке для председателя КНР Си Цзиньпина, когда тот находился с визитом в поместье «Мар-а-Лаго» в штате Флорида. Видеозапись с исполнением песни Арабеллой опубликовала на своей официальной странице в Twitter Иванка Трамп.

Very proud of Arabella and Joseph for their performance in honor of President Xi Jinping and Madame Peng Liyuan’s official visit to the US! pic.twitter.com/fu3RIh26UO — Ivanka Trump (@IvankaTrump) 7 апреля 2017 г.

На кадрах видно, как девочку приводят в один из залов поместья, в котором находились Трамп с первой леди Меланьей и Си Цзиньпин со своей супругой Пэн Лиюань. «Мы бы хотели, чтобы вы чувствовали себя как дома», — сказала Иванка Трамп, познакомив дочь с высокопоставленными гостями. После этого девочка исполнила короткую песню на китайском языке под аккомпанемент фортепиано.

Си Цзиньпин находился с официальным визитом в США 6−7 апреля. Переговоры Трампа и Си Цзиньпина проходили в закрытом режиме в поместье «Мар-а-Лаго» в штате Флорида. Основными темами дискуссий были торговая политика двух стран, ситуация вокруг ядерной программы КНДР, а также ряд других региональных вопросов, представляющих взаимный интерес.