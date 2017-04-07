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В индийском заповеднике нашли жившую с обезьянами девочку

08.04.2017 10:41 — Новости Культуры | Tut.by  
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Полиция в северной Индии пытается установить личность девочки, которая жила вместе со стаей обезьян в лесах штата Уттар-Прадеш.


Фото с сайта bbc.com

Девочка, которую нашли несколько недель назад в лесу, не умеет разговаривать. По данным полиции, ей от восьми до 10 лет.

Со слов врачей, она общается с помощью знаков и жестов, характерных для обезьян. Когда стражи порядка нашли девочку, она находилась среди обезьян и играла с ними, имитируя поведение животных.

Впервые ребенка в стае обезьян заметили жители деревни близ природного заповедника Катарниагхат у границы с Непалом и сообщили об этом полиции.

Как рассказал Би-би-си представитель полиции Суреш Ядав, животные атаковали полицейских, когда те попытались забрать ребенка.

Со слов врачей, девочка была истощена, а на теле у нее были травмы. Первое время она не могла сидеть на месте и все время ходила на четвереньках по палате и визжала.

Сейчас она чувствует себя гораздо лучше, говорят врачи. Позже девочку передадут социальным службам, которые должны будут позаботиться о ее обучении и социализации.

 
 
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Животные атаковали полицейских, когда те попытались забрать ребенка.

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