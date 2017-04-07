Проект « Музеи Беларуси вместе с БЕЛКАРТ » приглашает посетителей на виртуальное путешествие по музею Максима Богдановича. Здесь можно узнать о жизни великого белорусского поэта, а также увидеть личные вещи семьи Богдановичей.

Максим Богданович за свою недолгую жизнь успел пожить в самых разных местах. Родился поэт в Минске, его зрелые годы жизни прошли в Ярославле, умер он в Крыму. Но детство будущего классика белорусской литературы связано с Гродно. В этом городе семья Богдановичей жила с 1892 до 1896 года, там родились Лев и Нина Богдановичи, брат и сестра поэта. Но после смерти матери Максима семья переехала в Нижний Новгород.





Гродненский период в жизни классика белорусской литературы был непродолжительным, но в городе над Неманом память поэта ценят и почитают. В середине 1960-х местные власти выбрали один из домов, который существовал в Гродно в то время, когда там жила семья поэта. 6 мая 1965 года на этом доме в присутствии родственников Богдановича была открыта мемориальная доска (это здание было построено в 1888 году, оно включено в Государственный список историко-культурных ценностей Беларуси в составе исторического центра Гродно).

Работы по созданию музея начались в 1985 году. Известная поэтесса Данута Бичель разработала экспозицию «Максим Богданович — классик белорусской литературы и его эпоха».





Экспозиция была торжественно открыта 16 мая 1986 года. На церемонии присутствовали известные ученые, исследователи, литераторы (среди них поэт Нил Гилевич), а также жители и гости Гродно. Музей получил статус литературного отдела Гродненского государственного историко-археологического музея.

Первая экспозиция музея располагалась в четырех помещениях. Посетители могли познакомиться не только с жизнью и творчеством Богдановича, но и с историей Гродно конца ХІХ — начала ХХ веков, семейными фотографиями и личными вещами Максима Богдановича, сборником его стихов «Венок», деятельностью газеты «Наша Ніва» и издательского объединения «Загляне сонца і ў наша аконца». В экспозиции рассказывалось о минском периоде жизни и творчества поэта и о последних месяцах жизни в Ялте. Там же размещались картины белорусских художников, посвященные Богдановичу, интерьер кабинета отца поэта, педагога и ученого Адама Богдановича.





Современная же экспозиция была создана в 1992 году. Она состоит из двух залов («Гродненский период жизни семьи Богдановичей» и «Литературно-общественное движение в Беларуси во второй половине ХІХ — начале ХХ веков»), четырех мемориальных комнат (кабинета отца, гостиная, женская и детская комнаты), а также экспозиция «Гродненщина литературная», посвященная выдающимся писателям и поэтам Принеманского края.





























В литературном зале «Гродненский период жизни семьи Богдановичей» экспонируются документы, рукописи, книги, письма и фотографии семьи, их знакомых, родных.

Особое внимание привлекают личные вещи поэта — рамка для фотографий и серебряная чайная ложечка с монограммой «М Б» (Максим Богданович), первая фотография будущего классика, сделанная в Гродно в 1892 году, оригинальный сборник стихов «Венок», конверт из Главного депо музыкальных инструментов и нот Санкт-Петербурга, адресованный Марии Богданович (матери поэта).

В этом же зале можно увидеть личные вещи поэта и фотографии. Некоторые документы были переданы в музей гродненским писателем Алексеем Карпюком, который в 1960-е годы был в Ярославле и встретился там с родственниками Богдановича. Например, это сборник стихов «Венок» с подписями Адама Богдановича, двоюродной сестры поэта Анны Волосович-Грязновой и Янки Брыля.









В зале «Литературно-общественное движение конца ХІХ — начала ХХ веков» экспонируются газеты «Наша доля», «Наша Ніва», открытки, фотографии, книги Янки Купалы, Якуба Коласа, Франтишка Богушевича, Тетки, Максима Горецкого, Зоськи Верас, Бронислава Тарашкевича.

В мемориальных комнатах музея можно увидеть предметы интерьера и быта конца ХІХ — начала ХХ веков, которые могли быть в квартире Богдановичей: книжные шкафы, письменный, обеденный и чайный столы, стулья, софа, детская кроватка, напольные и настенные часы, буфет для посуды, музыкальный инструмент — фисгармония, комод, трюмо, посуда, детские игрушки. Уникальный экспонат — шкатулка с инкрустацией, которая принадлежала Марии Богданович.





В 2014 году в музее была перестроена экспозиция «Гродненщина литературная». В ней представлены произведения и личные вещи поэтов и писателей Гродненщины: Ларисы Гениюш, Михася Василька, Янки Брыля, Алексея Карпюка, Дануты Бичель, Василя Быкова.









Очень популярна среди посетителей театрализованная экскурсия «Мария Афанасьевна приглашает». Сотрудник музея в стилизованном костюме ХІХ века от имени матери поэта Максима Богдановича — Марии Афанасьевны — знакомит с интерьером квартиры семьи Богдановичей, с некоторыми особенностями их жизни в Гродно, кругом знакомых и друзей, подробностями в воспитании детей. Гостям во время экскурсии предлагается сыграть в популярные игры того времени, а также попробовать чай на травах и узнать подробнее о пользе некоторых лекарственных растений.





Во время экскурсии посетители могут услышать рассказ Марии Богданович «Накануне Рождества», сказку-поэму Максима Богдановича «Мушка-зелянушка і камарык — насаты тварык».

Каждый год в музее проводятся презентации книг, литературно-музыкальные мероприятия, посвященные дню рождения и дню памяти Максима Богдановича (9 декабря и 25 мая).





Адрес музея Максима Богдановича: город Гродно, улица 1 Мая, 10. Телефон +375 152 72-22-54.

Время работы: с 10.00 до 18.00 (касса до 17.30), выходной — понедельник.

Цены на входные билеты в 2017 году: школьники — 80 копеек; учащиеся, студенты, пенсионеры — 1 рубль 10 копеек; взрослые — 1 рубль 50 копеек. Дошкольники, инвалиды, ветераны ВОВ, военнослужащие срочной службы, дети-сироты — бесплатно.

Экскурсионное обслуживание (группа до 25 человек): дошкольники, школьники, учащиеся — 3 рубля 50 копеек; студенты, пенсионеры, взрослые — 4 рубля.

Тематическая экскурсия (для всех категорий) — 5 рублей.

Тематическое занятие (для дошкольников, школьников) — 5 рублей.

Театрализованная экскурсия (для всех категорий) — 10 рублей.

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