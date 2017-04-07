Алексей Данилкин набил свою первую татуировку 15 лет назад. Тогда его клиентом стал одноклассник, а инструментом моторчик от магнитофона и струна от гитары. С тех пор количество людей, которым мастер сделал рисунок на теле, перевалило за тысячу.

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В рамках проекта TUT.BY «Не стыдно спросить» Алексей ответил на вопросы наших читателей. Он рассказал о том, что побуждает людей делать татуировки, рисунках, которые выбирают клиенты, правильном уходе за свежей татуировкой и нюансах нанесения. Что делать со старой татуировкой, как ухаживать за рисунком на теле, — это и многое другое вы узнаете из видео.

Публикуем сокращенную версию программы. Запись программы транслировалась в прямом эфире на странице TUT.BY в социальной сети Facebook, где вы можете познакомиться с полной версией вопросов и ответов.