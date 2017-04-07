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Мастер тату о моде на рисунки, технологиях, нетрезвых клиентах и тату-конвенциях
08.04.2017 11:55 — Новости Культуры | Tut.by
Алексей Данилкин набил свою первую татуировку 15 лет назад. Тогда его клиентом стал одноклассник, а инструментом моторчик от магнитофона и струна от гитары. С тех пор количество людей, которым мастер сделал рисунок на теле, перевалило за тысячу.
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Алексей Данилкин набил свою первую татуировку 15 лет назад. Тогда его клиентом стал одноклассник, а инструментом моторчик от магнитофона и струна от гитары. С тех...
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