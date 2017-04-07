

Военные комиссариаты… У каждого, кто носил или носит погоны, к ним особые чувства. С их порога начинается наша служба в войсках, в его стенах завершается. Мы уходим в запас, потом в отставку, но до конца дней своих в душе остаемся солдатами, храня добрую память об армии. И, конечно же, об офицерах и служащих военкоматов, благословивших нас в юности на защиту Отечества.

Годы идут, сменяются поколения, но военные комиссариаты остаются в строю, играя важную роль в обеспечении обороноспособности государства. В преддверии профессионального праздника сотрудников белорусских военкоматов мы встретились и побеседовали с начальником Толочинского РВК майором Хвастовым Павлом Сергеевичем.

РОЖДЕННЫЕ РЕВОЛЮЦИЕЙ

— Прежде чем вы зададите свои вопросы, — отметил он, — я бы хотел сказать несколько слов об истории создания комиссариатов. Формирование местных органов военного управления началось в середине 19 века, когда в российской империи во всех уездах были созданы особые учреждения — управления военных начальников, которым вменили в обязанность заведовать на своей территории всеми людскими и материальными ресурсами и в случае мобилизации поставлять их в вооруженные силы страны. Они хорошо зарекомендовали себя в ходе последующих войн, в которых довелось участвовать России. Поэтому нет ничего необычного в том, что 8 апреля 1918 года декретом Совнаркома именно на их базе были учреждены местные комиссариаты по военным делам, ставшие центральным звеном в создании Красной Армии.

Отмечу, многие офицеры и служащие уездных военных управлений тогда перешли на сторону новой власти и активно включились в строительство вооруженных сил нового типа. Насколько они преуспели в этом, говорят итоги Гражданской войны и последующие события нашей истории.

— Я хотел бы внести по этому поводу дополнение. Реввоенсовет республики в 1918 году создал военкоматы не только в уездах, но и во всех волостных центрах страны. Следовательно, создан он был и в Толочине. Какие-то документальные свидетельства на этот счет сохранились?

— Практически ничего. Глухие отголоски за этот период содержатся в автобиографиях ветеранов, в партийных документах, справках и выписках из собесов, переписке красноармейцев со своими родственниками. Причина одна. Летом 1941 года архив военкомата был, скорее всего, уничтожен. Во всяком случае, его следов не обнаружено до сих пор, хотя запросов по этому поводу было достаточно.

Достоверно известно только одно. До начала Великой Отечественной войны военкомат напряженно работал, обеспечивая части и соединения Вооруженных Сил СССР личным составом и другими ресурсами, активно занимался допризывной подготовкой молодежи района.

ФРОНТОВЫМИ ДОРОГАМИ

— Достойно встретил он и начало Великой Отечественной войны. Ветераны, с которыми мне довелось общаться, утверждают, что сотрудники военкомата проводили призывы и отправляли команды в Витебск вплоть до 6 июля 1941 года. Другое дело, что не все они смогли добраться туда и влиться в ряды Красной Армии…

— Ситуация на фронте была очень тяжелая. 10 июля немцы, понеся большие потери, штурмом взяли Толочин. Дивизия полковника Крейзера оказала им “достойный” прием на заранее подготовленных оборонительных рубежах.

Из документальных источников следует, что над их созданием с первого дня войны трудились около 6 тысяч человек. Уверен, без отлаженной системы оповещения и связи нашего военкомата, напряженной работы его сотрудников в эти дни оперативно мобилизовать такую массу людей невозможно.

К сожалению, их имена нам неизвестны. Скорее всего, они погибли в боях за город. Иначе кто-нибудь дал бы знать о себе после войны.

— Месяц назад в Национальную библиотеку в Минске переданы из России подшивки газеты “Калгаснік Талачыншчыны” за 1936 — 1938 годы. Может быть, там мы найдем о них что-нибудь?

— Как говорится, дай Бог. В свою очередь хочу обратить внимание на примечательный факт. Из нашей исторической справки следует, что Толочинский военкомат был восстановлен 26 октября 1943 года. Как же так, спросите вы, район под немецкой оккупацией, а военкомат уже действует?

Дело в том, что в ходе стратегического наступления Красной Армии летом и осенью 1943 года была освобождена значительная часть Белоруссии. На этой территории и были воссозданы практически все комиссариаты республики. С помощью советских и партийных органов, действующих в подполье, командования партизанских соединений они проанализировали и взяли на учет мобилизационные возможности своих регионов.

Наш военкомат под руководством капитана Козлова Александра Герасимовича тогда успешно справился с этой задачей. А 25 июня 1944 года он уже был в Толочине, где немедленно развернул работу по обеспечению материально-техническими и людскими ресурсами соединений и частей Красной Армии.

ВЕТРЫ ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ

— Много забот у наших сотрудников было и в послевоенные годы. На их плечи легли масштабные задачи по обеспечению массовой демобилизации военнослужащих из действующей армии, разминированию района от мин и снарядов, сбору оружия и боеприпасов, эвакуации разбитой техники, оказанию помощи фронтовикам в трудоустройстве, лечении, обретении крыши над головой.

Особое внимание уделялось инвалидам войны и их семьям. В районе таких были тысячи. Для них совместно с местными органами власти создавались трудовые артели по пошиву одежды, обуви, изготовлению конской сбруи, телег, шанцевого инструмента, сбору вторсырья и металлолома…

Естественно, решалась и основная задача — обеспечение призыва молодежи на военную службу. Время было суровое. В мире заполыхали зарницы холодной войны. Стороны грозили друг другу оружием массового поражения. И только страх взаимного уничтожения сдерживал кипящие страсти.

— Я хорошо помню то время. В дни очередного призыва у военкомата, который располагался в здании нынешнего Свято-Покровского женского монастыря, было не протолкнуться. Улицу Ленина, вплоть до самого центра, до предела заполняли толпы людей, машины, упряжки, трактора. Играли гармошки, звучали песни, организовывались импровизированные застолья, на которых родные и близкие, смеясь и плача, а то и причитая, наставляли ребят на службу…

Солдаты тогда покидали родной дом надолго. Служить приходилось на необъятных просторах Советского Союза и за его пределами, сражаться в Венгрии, Чехословакии, Анголе, Эфиопии, Корее, Вьетнаме, Афганистане, устранять последствия Чернобыльской катастрофы.

Но пришло время и Беларусь обрела независимость, сформировав свою национальную армию. Чем военкомат занимается в наши дни?

— Его главные задачи сегодня — постоянная учетно-призывная и мобилизационная работа, обеспечивающая потребности Вооруженных Сил как в мирное, так и военное время людскими и материальными ресурсами, организация территориальной обороны района, отбор кандидатов для поступления в военные вузы и на военную службу, военно-патриотическое воспитание молодежи, пенсионное обеспечение и социальная защита военнослужащих запаса.

Есть и другие специфические задачи, раскрывать суть которых я не вправе. Отмечу только, что состояние боевой и мобилизационной готовности наших Вооруженных Сил напрямую зависит от качественного комплектования их личным составом. С этой целью мы целенаправленно накапливаем в запасе необходимых специалистов, регулярно организуя их подготовку на военных сборах и на местах, в ходе специальных занятий и учений.

При этом военкомат поддерживает постоянную связь с частями и соединениями, для которых они предназначены, своевременно внося необходимые коррективы в их численность и подготовку. Современные войны не предоставляют времени на раскачку. Мобилизация ресурсов страны на отпор агрессору должна быть проведена в считанные дни и даже часы.

Исходя из этого мы и строим свою работу. Считаю, наш коллектив профессионально подготовлен для решения поставленных задач, что не раз доказывалось в ходе плановых и внезапных проверок органами вышестоящего управления.

Пользуясь случаем, хочу от всей души поздравить своих коллег, ветеранов военных комиссариатов, их семьи с нашим профессиональным праздником. Здоровья и успехов во всех ваших делах, дорогие друзья. Результативной вам работы и службы на благо родной Беларуси.

Михаил КОРОЛЕВ.

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