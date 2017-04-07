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Удивившая российских зрителей пятилетняя брестчанка выиграла 2 тысячи долларов в украинском шоу
08.04.2017 21:46 — Новости Культуры | Tut.by
Пятилетняя брестчанка Дария Скоморощенко, которая в конце прошлого года удивила зрителей передачи Максима Галкина «Лучше всех» тем, что
Видео:
Дария несколько раундов рассказывала шутки, которые ей помогли придумать родители. Девочка покорила не только комиков — Владимира Зеленского и Евгения Кошевого, но и зрителей.
После выступления она поделилась планами на выигрыш. Маме девочка собирается купить сережки и платье, папе — удочку, себе — книгу, брату — настоящий щит, дедушке — инструменты, а бабушке — семена цветов.
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Дария несколько раундов рассказывала шутки, которые ей помогли придумать родители. Девочка покорила не только комиков - Владимира Зеленского и Евгения Кошевого,...
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