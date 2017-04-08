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Умер автор стихотворения "Над небом голубым…" поэт Анри Волохонский
08.04.2017 22:43 — Новости Культуры | Tut.by
В ночь на 8 апреля в возрасте 81 года умер поэт Анри Волохонский. Об этом сообщает сайт
Анри Волохонский родился 19 марта 1936 года в Ленинграде. Окончил ленинградский химико-фармацевтический институт, аспирантуру Института озерного рыбного хозяйства.
Волохонский жил в Израиле, осенью 1985 года переселился в Мюнхен, где 10 лет работал редактором отдела новостей на «Радио Свобода». С 2004 года жил в поселке Рексинген близ города Хорб.
Волхонский начал писать стихи, песни и пьесы в конце 1950-х. Ему принадлежит большое количество поэтических произведений, от иронических миниатюр до поэм, в которых эпические и мифологические мотивы подвергаются неожиданной обработке, сочетающей иронию с метафизикой. В раннем творчестве Волохонского преобладают басни и песни, многие из которых написаны совместно с Алексеем Хвостенко (общая подпись А. Х. В.).
Из произведений Анри Волохонского наибольшую известность получило стихотворение «Рай» («Над небом голубым…»), написанное на музыку Владимира Вавилова и впоследствии исполненное Алексеем Хвостенко, а потом Борисом Гребенщиковым в фильме «Асса».
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В ночь на 8 апреля в возрасте 81 года умер поэт Анри Волохонский. Об этом сообщили друзья поэта. Он умер во сне.
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