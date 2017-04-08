МИНСК, 9 апр – Sputnik. Звезда азербайджанской оперы споет партию Джильды в постановке "Риголетто" в белорусском Большом театре оперы и балета, Sputnik пообщался с известной артисткой.

Отец Бабаевой хотел, чтобы она преподавала литературу или работала в нефтяной промышленности, но девушка выбрала оперу. В интервью корреспонденту Sputnik Инара рассказала о роли Джильды и о том, как она сама поставила бы "Риголетто".

"Когда училась в школе, была уверена, что окончу институт нефтехимии, как многие в семье, или стану преподавателем русского языка и литературы – как бабушка. Педагогом становиться не хотела, а вот математическую школу окончила, чтобы после заняться нефтехимией, но в 14 лет впервые попала в оперу. С тех пор мечтала о том, чтобы быть оперной певицей", – рассказала Инара корреспонденту Sputnik.

Родные певицы сначала были против оперной карьеры дочери.

"Дедушка был против сольной карьеры. Так и мой отец выступал против оперы, я бросала консерваторию, восстанавливалась – и отец понял, что я страдаю и мучаюсь. Он одобрил мой выбор, с его благословения и продолжила учебу", – рассказала Инара.

Люблю жить и Верди

"Я люблю музыку Верди, но он как Шекспир – слишком велика глубина трагизма. А я очень жизнерадостный человек. Я люблю жить, радоваться, веселиться, а умирать на сцене не люблю. В "Риголетто" героиня хоть и умирает, но говорит о жизни", – рассказала Инара и заметила, что ее героиня воспевает жизнь и чувства.



© Sputnik / Елена Васильева Актеры оперы "Риголетто" на сцене Большого театра

Есть постановки, в которых Бабаевой даже не приходится вживаться в роль. Она призналась, что бесконечно любит все оперы Моцарта.

"Моцарт, Россини, Перголези – мои любимые композиторы", – призналась солистка.

Бабаева любит сложные партии – в силу характера и "подвижного" голоса.

"Оперный жанр позволяет высказаться. Как говорят, пришла в театр, поорала, спустила пар – и ушла. Разумеется, не поорала, но тот факт, что на сцене можно выплеснуть эмоции и с чувством хорошего опустошения сойти с нее, бесспорен. Твой партнер занимается тем же – вы обмениваетесь эмоциями, заряжаетесь энергетически", – сказала исполнительница.

Сама Бабаева любит оперы с замысловатым сложным сюжетом с большой долей фарса, который держит зрителя в напряжении.

Театр – это настоящий завод

"В белорусском театре оперы и балета выкладываются и костюмеры, и гримеры – все находится на таком высоком уровне. В Азербайджане белорусский театр может посоперничать со многими мировыми театрами", – уверена солистка.

Инара отметила, что в этом смысле белорусский театр – это почти завод.

Постановка "Риголетто" в Азербайджане значительно отличается от белорусской, к тому же, сама исполнительница учится на режиссера и признает, что ее собственный "Риголетто" был бы другим.



© Sputnik / Елена Васильева Владимир Громов в роли Риголетто

"Но музыка, эмоции, вызываемые ею, едины. Адаптация в Беларуси прошла быстро – выходишь на сцену, видишь доброжелательность партнеров. Да и к климату привыкаешь быстро", – признала Инара.

Первый спектакль, который Инару в детстве вдохновил на карьеру в опере, был "Евгений Онегин". Кстати, ее приезд в Минск тоже начался с просмотра этой постановки в Большом театре оперы и балета. "Может, это судьба", – заключила певица.