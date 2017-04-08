МИНСК, 9 апр – Sputnik, Виктория Соловьева. Мастерица Доминика Коваленок из Гродно последние 25 лет ждет Вербное воскресенье с особым трепетом: к этому дню она и три ее сестры готовятся целый год, а накануне праздника начинают создавать уникальные предпасхальные букеты, украшенные сухими цветами, листьями и колосьями.

Такие праздничные пальмочки делают только в Гродно и только четыре сестры. Корреспондент Sputnik встретилсся с одной из мастериц, чтобы узнать, как появились вербочки, которые считаются национальным достоянием Беларуси.

Вербы похожи на пальмовую ветвь

Доминика Коваленок – одна из четырех сестер, возродивших традицию создания так называемых гродненских верб, которые внесены в список нематериального культурного наследия страны. Их предпасхальные букеты – почти произведение искусства, каждый существует только в единственном экземпляре. Многие из них декорированы так искусно, что по внешнему виду напоминают зеленые пальмовые ветки с вплетенными в них цветами и травами.

"Почему мы освещаем вербу? Когда Иисус Христос шел в Иерусалим, народ его приветствовал пальмовыми ветками и веточками оливок. У нас пальма не растет, поэтому ее заменили вербой. А чтобы она была красивой и радовала нашу душу, мы еще украшаем ее цветами, колосьями, листочками", – объясняет мастер.



© Sputnik/ Виктория Соловьева Каждая вербная композиция уникальна, похожих букетов просто нет.

В этом году в течение нескольких недель до Вербного воскресенья по традиции она сделала более сотни эксклюзивных пасхальных "пальм". Примерно столько же — еще три ее старшие сестры Ванда, Данута и Чеслава. Сестер часто называют по отчеству — Доминиковны. Самой младшей из них, Доминике, 76 лет, самой старшей — Ванде Доминиковне — 86.

Сначала украшали ниточками

Украшать вербочки сестры начали еще в детстве. Их семья была религиозной. Родители и бабушки соблюдали все обряды, а также старались создавать всю атрибутику.

"Я родилась в 1941 году. Детство проходило в послевоенные годы, это были очень бедные времена. Тогда вербочку могли украсить цветной ниточкой и зеленой веткой аспарагуса, который был в каждом доме. А если на каком-то вазоне к Пасхе распускался цветок вроде лилии, то брали и его", – вспоминает Доминика Доминиковна.

Правда, долгие годы вербочки украшались только в кругу семьи, в храм проносили тайком, ведь религия была под запретом.

В начале 90-х прошлого века Доминика Доминиковна и ее старшая сестра Ванда впервые сделали праздничные букеты для продажи и открыто вышли к храмам накануне праздника. В качестве декора шли зеленые веточки самшита, можжевельника и самодельные бумажные цветы.

"Мы резко стали очень востребованными. Не успевали делать не только украшенные вербы, но и обычные поделки и букетики. Ведь в стране товарный голод был", – рассказывает мастерица.

Только на вербе

Спустя несколько лет одна из сестер Данута привезла из Польши семена сухоцветов. Так к сестрам пришла идея украшать вербы только натуральными материалами.

Мастерица показывает четыре разные композиции, по которым можно увидеть, как изменялись гродненские вербочки. Три тонких прутика, перевязанных тонкой нитью, — это образец из бедных послевоенных годов. Более "богатый" вариант — с зеленой веткой и цветком — это 50–70-е годы. Украшенные бумажными цветами — это изобретение конца 80-х – начала 90-х годов. Четвертая — современная, с сухоцветами.



© Sputnik/ Виктория Соловьева Здесь можно увидеть, как за последние 60 лет изменились гродненски вербочки. Сначала это были просто прутики, потом — украшались ветками и цветами вазонов, чуть позже бумажными цветками, сейчас — сухоцветами, сочетание которых наполнено философским смыслом.

Похожи они лишь в том, что в основе каждого букета — тонкие прутики белой вербы, а декор оформлен в виде плоской композиции только с одной стороны. Количество прутиков — непременно три. Таков символ триединства божьей сущности. Для сравнения, более известные виленские вербы делают на палочках, а декор из сухоцветов оформлен по кругу со всех сторон.

Как найти восьмой цвет радуги

"Сегодня мы пришли к такому уровню, что украсить вербы можем с помощью любых растений", – говорит Доминика Доминиковна.

И тут же показывает свою последнюю задумку — философскую вербочку, рассматривая которую можно понять, в чем смысл человеческой жизни. На ней — сплетенное из колосьев сердце, внутри него — красный, желтый и зеленый сухие цветы, а верхушку украшают окрашенные в семь цветов радуги травы.



© Sputnik/ Виктория Соловьева Философская вербочка от Доминики Коваленок, рассматривая которую можно понять, в чем смысл человеческой жизни.

"Смысл жизни в том, чтобы найти восьмой цвет радуги. Сердце напоминает, что этот путь мы должны проходить с любовью — к богу, к ближнему, к самому себе. Глядя на красный цветок, нужно вовремя остановиться, на желтый — задуматься, а на зеленый — идти. Только с такими принципами можно приблизиться к разгадке этого вопроса", — поясняет Доминика Доминиковна.

Мастерица признается: никогда не работает по инструкции. Говорит, украшают, кто как сообразит. Идеи, как лучше оформить каждый букет, приходят во время работы. Иногда яркие образы появляются во время молитвы в Фарном костеле в Гродно — возле чудотворной иконы Матери Божьей Конгрегатской.

Сухоцветы готовят целый год

Вербное воскресенье для Доминики Доминиковны и ее сестер — это день, который приносит большое духовное удовлетворение. Именно в этот праздник сотни горожан могут любоваться вербочками известных гродненских мастериц.

"Ради этого дня мы работаем целый год", — говорит собеседница.

Собрать одну вербочку можно за полтора или два часа. Но чтобы был материал для декора, готовить его нужно начиная с ранней весны. Ведь сестры принципиально не используют для украшения ленты, бантики или пластмассовые цветы, потому что они искусственные, химические и вредные для здоровья.

Заготовки начинаются сразу после Пасхи. Сначала сестры готовят рассаду, затем начинают работать на дачном участке. Здесь у них растет рожь, дикий и обычный овес, бессмертник, колосовидное просо, множество цветов. В поле нужно собрать камыш, барвинок, тимофеевку, мятлик и другие травы, на болоте — ситник, из которой можно сделать похожую на соломенную зубчатую ленту.

Но главное — вовремя собрать растения и правильно их высушить, чтобы они не рассыпались и не почернели. Все колосья, траву тимофеевки вывешивают в теплице, чтобы они хорошенько выгорели на солнце до белого цвета. Чуть опоздал — и уже никакой перекисью водорода их отбелить не получится. Часть высушенных растений окрашивают специальными красками.



© Sputnik/ Виктория Соловьева Для украшения верб сестры Доминиковны используют только натуральные материалы. Говорят, что они более экологичные и красивые.

Сестры ищут учениц

В этом году пришлось заготовить больше кукурузных листьев, потому что по дачному участку прошелся ураган с ветром и градом, который уничтожил часть урожая.

По словам мастерицы, кукурузные вербочки с большим ажиотажем раскупались на ярмарке в Польше, а вот гродненцы по-прежнему предпочитают покупать более пестрые и ярко декорированные.



© Sputnik/ Виктория Соловьева А эти вербочки украшены листьями кукурузы.

Последние несколько лет гродненские вербочки побывали в США, многих странах Европы и даже на выставке в Китае. Оказалось, китайские промышленники сразу же приметили белорусскую пасхальную икебану из сухоцветов. Знакомые передали Доминике Доминиковне, что уже видели похожие вербочки, только из искусственных материалов, на рынке в одном из белорусских городов.

Сейчас Доминика Доминиковна ищет, кому передать мастерство. Объясняет свое решение спокойно и по-философски: "Мы уже в возрасте, уходим со сцены. Я сейчас хочу кого-то научить, чтобы наше творчество не пропало. Чтобы оно жило и развивалось дальше".