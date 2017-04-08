Нынешнее искусство, отражая современную действительность, несет в себе мощнейший заряд скрытого смысла. Довольно часто идея становится важнее исполнения. Но иногда художнику удается найти в себе силы для того, чтобы талантливо и выразительно изобразить глубокую мысль. И тогда уже привыкший к "играм разума" и отвыкший от хорошей реализации зритель может получить настоящее удовольствие от увиденного.

Витебские "Сны"

"Сны можно назвать самым древним и самым сложным видом искусства. Во сне душа выступает как автор и герой сновидения… Территория, где возможно все, где от героя ничего не зависит, а через секунду он может быть всесильным, где находятся самые яркие радости и самые тяжелые страхи, где все просто и ничего не понять, создается в живописи, графике, скульптуре. Влияние ночи и дня становится взаимным", — аннотация к выставке выдержана в стиле Борхеса. А дальше начинаются картины, графика, скульптура минских и витебских художников, созданные на стыке реальности и сновидения.

Сны действительно становятся благодатной почвой для реализации задумок, потому что они, в отличие от реальности, не предъявляют строгих требований к художнику, а наоборот освобождают его для творчества. Но эту свободу нужно уметь выразить технически, художественно оформить!

Одно творческое объединение

На экспозиции представлены работы восьми художников. Пять из них состоят в творческом объединении M'Art, основная задача которого — познакомить людей с многообразием белорусского искусства. Поэтому на каждую свою выставку M'Art приглашает художников, работающих в абсолютно разных стилях и жанрах. Это уже одиннадцатая выставка, проводимая творческим объединением. В этом году в качестве гостей выставились Всеволод Швайба, Роман Сустов и Александр Шаппо — известные не только в Беларуси, но и за рубежом.



© Sputnik/ Павел Вур Картины на выставке "Сны"

"Меня особенно впечатлила графика Всеволода Швайбы, она, мне кажется, на сто процентов отражает название выставки, такая же воздушная, сюрреалистичная и свободная. В ней есть что-то от Дали", — поделился своими впечатлениями один из зрителей выставки Игорь.

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Витебске" title="Выставка Сны в Витебске" class=""> © Sputnik/ Павел Вур Выставка "Сны" в Витебске

"А меня, как раз, наоборот, заинтересовали механистические работы Романа Сустова, в них есть ощущение какой-то фантазии о будущем, снах наяву. Хотя я не любительница ходить по музеям, меня сюда привел молодой человек, но здесь мне понравилось, буду ждать следующих выставок в этом Центре", — сказала одна из посетительниц музея.

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Гомеле" title="Выставка народных икон в галерее Гавриила Ващенко в Гомеле" class=""> © Sputnik / Мария Амелина Живые лица: выставка народных икон открылась в Гомеле

Идентичность по-витебски

30 марта, в малом зале ВЦСИ, по соседству со "Снами" открылась выставка "Faces". Ее богатая концепция встречает каждого посетителя прямо у входа:

"Портрет, автопортрет, любое изображение лица — неотъемлемо связаны с понятием идентичности. Современное искусство в значительной степени основывается на знаках идентичности как предмете для обсуждения. Сложности определения самости разыгрываются на метафорической и буквальной поверхностях. Работа с образами лиц позволяет создать мир, где мы можем выразить себя, другого, подавленные желания, интеллектуальные интересы или фантазировать о том, что мы совсем не такие, какие есть", — говорится в ней.

Задумка у выставки сложная, требующая долгого глубокого осмысления и очень талантливой реализации, и не менее долгого и глубокого осмысления требует осмотр экспозиции…

"Честно говоря, я ожидала от этой выставки большего, какого-то философского откровения, раскрытия темы лица в живописи, чего-то, что заставило бы задуматься. А увидела экспозицию портретов современных художников ни логически, ни по времени, ни как-либо по-другому не выстроенную. Техника исполнения хоть и разная, но тоже не впечатлила. Единственная картина, которая заинтересовала по-настоящему, — это женский портрет без лица кисти Дмитрия Горолевича", — призналась одна из посетительниц выставки.



© Sputnik/ Павел Вур Выставка Faces в Витебске

"Faces" вышли очень неоднозначными. Поскольку, как многие современные выставки, они оставляют больше вопросов, чем ответов, то и отношение к ним соответствующее: кому-то не хватает мастерства художников или хотя бы пояснения, как каждая картина отражает основную тему, а кто-то остался доволен экспозицией полностью.

"Не знаю, кому как, но мне выставка очень понравилась, особенно собачка Елены Гуриной с приклеенными глазами Ленина", — поделилась впечатлением посетительница "Faces" Катерина.