﻿ 50 случайных минчан показали свои любимые танцевальные движения. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

50 случайных минчан показали свои любимые танцевальные движения

09.04.2017 18:26 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Согласно мировому рейтингу, уровень счастья в Беларуси с каждым годом снижается. TUT.BY решил проверить, готовы ли обычные прохожие на улице к спонтанному позитиву, и предложили им станцевать перед камерой.

Очень многие, к сожалению, при виде камеры отворачивались, убегали, проходили мимо… Но все же полсотни счастливых и позитивных людей стали героями нашего танцевального клипа. Уверены, их настроение зарядит всю страну!

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.
 

Больше видео вы найдете TUT и на нашем канале на YouTube. Подписывайтесь, это бесплатно!

Смотрите также
Как минчане в День святого Патрика ирландские танцы танцевали
Зайти в лифт и оказаться с баянистом и балалаечником, или Как TUT.BY настроение повышал
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Согласно мировому рейтингу, уровень счастья в Беларуси с каждым годом продолжает снижаться. Мы решил проверить, готовы ли обычные прохожие на улице к спонтанному...

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
Сны и лица: две концептуальные выставки в одном витебском музее
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика