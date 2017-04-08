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50 случайных минчан показали свои любимые танцевальные движения
09.04.2017 18:26 — Новости Культуры | Tut.by
Согласно мировому рейтингу, уровень счастья в Беларуси с каждым годом снижается. TUT.BY решил проверить, готовы ли обычные прохожие на улице к спонтанному позитиву, и предложили им станцевать перед камерой.
Очень многие, к сожалению, при виде камеры отворачивались, убегали, проходили мимо… Но все же полсотни счастливых и позитивных людей стали героями нашего танцевального клипа. Уверены, их настроение зарядит всю страну!
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Согласно мировому рейтингу, уровень счастья в Беларуси с каждым годом продолжает снижаться. Мы решил проверить, готовы ли обычные прохожие на улице к спонтанному...
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