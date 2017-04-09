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Спектакль о Гарри Поттере побил рекорд по числу премий "Оливье"

10.04.2017 07:38 — Новости Культуры | Tut.by  
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Спектакль «Гарри Поттер и проклятое дитя» получил рекордное количество наград на церемонии вручения британской театральной премии имени Лоуренса Оливье.


Фото: Reuters

Постановка была представлена в 11 номинациях и получила девять наград — это рекорд в истории премии.

Спектакль выиграл в номинациях «Лучшая пьеса», «Лучший режиссер» (Джон Тиффани), «Лучший актер» (Джейми Паркер за роль Гарри Поттера), «Лучшая актриса второго плана» (Нома Думезвени за роль Гермионы Грейнджер), «Лучший актёр второго плана» (Энтони Бойл за роль Скорпиуса Малфоя). Театральной постановке также достались призы за лучшую сценографию, звук, свет и костюмы.

Предыдущий рекорд принадлежит пьесе «Загадочное ночное убийство собаки», которая в 2013 году получила семь наград премии Лоуренса Оливье, в том числе и приз за лучший спектакль.

Мюзикл «День сурка» был представлен в восьми категориях и получил две награды — в номинациях «Лучший новый мюзикл» и «Лучший актер мюзикла» (Энди Карл). Мюзикл «Иисус Христос — суперзвезда» был представлен в шести номинациях и получил награду как «Лучший возобновленный мюзикл».

Торжественная церемония вручения премий состоялась в лондонском Альберт-холле.

Актер Джейми Паркер в ходе церемонии награждения поблагодарил зрителей спектакля, назвав их «решительно настроенной аудиторией».

Актриса Нома Думезвени, получив статуэтку, поблагодарила писательницу Джоан Роулинг за то, что та придумала доставшуюся актрисе роль Гермионы Грейнджер.

«Сила воображения безгранична. Оно необходимо нам больше, чем когда либо», — сказал режиссер спектакля Джон Тиффани, получая свою награду.

Премьера спектакля «Гарри Поттер и проклятое дитя» состоялась в конце июля прошлого года в лондонском театре Palace. Сама пьеса была написана Роулинг в соавторстве со сценаристом и лауреатом британской премии BAFTA Джеком Торном и Джоном Тиффани, который также выступил режиссером постановки.

Спектакль посвящен взрослой жизни волшебника. Действие разворачивается через 19 лет после событий книги «Гарри Поттер и Дары Смерти». Поттеру уже около 40 лет, он женат и работает в министерстве магии.

Основной сюжет пьесы посвящен его сыну-подростку Альбусу Поттеру и повествует о том, как тот справляется с «тяжелой ношей» семейного наследия.

Постановка «Гарри Поттер и проклятое дитя» сразу вызвала восторг критиков и ранее уже завоевала несколько других театральных премий — в том числе награду издания Evening Standard.

Премия имени Лоуренса Оливье вручается Театральным сообществом Лондона с 1976 года и является в самой престижной британской наградой за достижения в области театрального искусства.

 
 
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Постановка была представлена в 11 номинациях и получила девять наград - это рекорд в истории премии.

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