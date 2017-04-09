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Белорусы не прошли в полуфинал украинского "Голоса"
10.04.2017 09:53 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 апр — Sputnik. Белорусские участники украинского телешоу "Голос країни" Анастасия Малашкевич и Егор Шаранков не смогли пройти в полуфинал конкурса по итогам очередного концерта, состоявшегося в воскресенье вечером.
Участие в украинском "Голосе" Шаранков принимал в команде Сергея Бабкина, Малашкевич — Тины Кароль. Накануне вечером белорусы выступили в четвертьфинале конкурса, где их судьбу определяли не только жюри, но и телезрители.
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Малашкевич исполнила на шоу композицию "Gopher Mambo" и получила похвалу от членов жюри за свой вокал и артистизм. Шаранков также отлично выступил — он спел песню "Вечность".
По итогам голосования телезрителей и жюри белорусы не смогли пройти в полуфинал конкурса, на этом они заканчивают свое участие в популярном украинском шоу.
Малашкевич — белорусская певица, работает в Большом театре оперы и балета. Дважды исполнительница становилась финалисткой национального отбора на "Евровидение" от Беларуси — в 2015 и 2016 годах.
Егор Шаранков
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Минчане Егор Шаранков и Анастасия Малашкевич не смогли попасть дальше четвертьфинала "Голос країни".
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