МИНСК, 10 апр — Sputnik. Белорусские участники украинского телешоу "Голос країни" Анастасия Малашкевич и Егор Шаранков не смогли пройти в полуфинал конкурса по итогам очередного концерта, состоявшегося в воскресенье вечером.

Участие в украинском "Голосе" Шаранков принимал в команде Сергея Бабкина, Малашкевич — Тины Кароль. Накануне вечером белорусы выступили в четвертьфинале конкурса, где их судьбу определяли не только жюри, но и телезрители.

Малашкевич исполнила на шоу композицию "Gopher Mambo" и получила похвалу от членов жюри за свой вокал и артистизм. Шаранков также отлично выступил — он спел песню "Вечность".

По итогам голосования телезрителей и жюри белорусы не смогли пройти в полуфинал конкурса, на этом они заканчивают свое участие в популярном украинском шоу.

Малашкевич — белорусская певица, работает в Большом театре оперы и балета. Дважды исполнительница становилась финалисткой национального отбора на "Евровидение" от Беларуси — в 2015 и 2016 годах.

Егор Шаранков будет представлять Беларусь на "Славянском базаре — 2017" . В минувшем году он также принимал участие в нацотборе на "Евровидение" — в составе группы The EM.