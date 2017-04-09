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Букмекеры повышают шансы Naviband на "Евровидении"

10.04.2017 10:42 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 апр — Sputnik. Букмекерские конторы повысили рейтинг белорусских участников "Евровидения" группы Naviband.

"Евровидение-2017" пройдет 9-13 мая в Киеве, Беларусь на популярном конкурсе представит группа Naviband с белорусскоязычной песней "Гiсторыя майго жыцця".

Букмекерские конторы принимают ставки на участников "Евровидения" уже несколько месяцев. По состоянию на 10 апреля, белорусская команда постепенно поднимается в рейтинге — конторы уже верят в то, что Naviband смогут пройти в финал: на данный момент во втором полуфинале группа находится на девятом месте, однако еще неделю назад она была значительно ниже.

Рейтинг среди остальных участников "Евровидения" у Naviband пока не такой высокий: 31 место из 43 стран.

Сейчас белорусские участники "Евровидения" активно путешествуют в промо-туре: они уже выступали для фанатов конкурса в Риге, Киеве, Тель-Авиве и Амстердаме.

Слушайте финальную версию песни Naviband для "Евровидения" >>

 
Теги: Минск
 
 
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За месяц до проведения конкурса букмекерские конторы ставят на то, что белорусы пройдут в финал шоу.

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