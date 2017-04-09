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Ирина Шейк и Брэдли Купер стали родителями

10.04.2017 11:30 — Новости Культуры | Tut.by  
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У супермодели российского происхождения Ирины Шейк и голливудского актера Брэдли Купера родился ребенок, пишет TMZ.


Ирина Шейк. Фото: Reuters

Как сообщает издание, пол и имя младенца пока держат в секрете. Кроме того, о появлении малыша на свет СМИ узнали лишь спустя две недели после родов.

О том, что пара ждет ребенка, сообщалось в декабре 2016 года.

Роман Шейк и Купера начался в 2015 году.

31-летняя Ирина Шайхлисламова, более известная как Ирина Шейк, — уроженка города Еманжелинск Челябинской области. С 2007-го она ежегодно снимается для американского журнала Sports Illustrated Swimsuit Issue, была лицом брендов Armani Exchange, Guess, Intimissimi, Lacoste, La Perla. В настоящее время Шейк представляет косметическую марку Avon и является одним из «ангелов» Victoria’s Secret.

42-летний Купер — американский актер, четырехкратный номинант на премию «Оскар» за роли в фильмах «Мой парень — псих» (2012 год), «Афера по-американски» (2013 год), «Снайпер» (2014 год) и как один из продюсеров последнего в категории «Лучший фильм». Популярность получил, снявшись в фильмах «Обещать — не значит жениться», «Все о Стиве», «Мальчишник в Вегасе», «Дело № 39», «Нью-Йорк, я люблю тебя», «Команда-А».

 
 
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У супермодели российского происхождения Ирины Шейк и голливудского актера Брэдли Купера родился ребенок, пишет TMZ.

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