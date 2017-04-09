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Мультфильм "Босс-молокосос" три недели возглавляет прокат в Беларуси

10.04.2017 11:28 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 апр — Sputnik. Анимационный фильм "Босс-молокосос" три недели подряд возглавляет белорусский кинопрокат, сообщили Sputnik в столичном "Киновидеопрокате".

Мультфильм вышел на экраны в марте и с тех пор возглавляет кинопрокат в республике.

Мультфильм "Босс-молокосос" три недели возглавляет прокат в Беларуси
© Фото: Киновидеопрокат
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По данным столичной госсети кинотеатров, на минувшей неделе "Босс-молокосос" посмотрели порядка 11,2 тысячи человек, которые принесли анимации 57,2 тысячи рублей.

На втором месте вновь — боевик "Призрак в доспехах", который посмотрели 7,1 тысячи человек. Сборы фильма со Скарлетт Йоханссон составили 35,9 тысячи рублей. Третье место заняла российская премьера "Время первых" — ее посмотрели почти 12 тысяч человек, но сборы из-за низких цен на билеты составили порядка 35 тысяч рублей.

Замыкают список лидеров "Собачья жизнь" (22,5 тыс. рублей) и "Уйти красиво" (17,4 тыс.).

В мировом кинопрокате "Бос-молокосос" заработал пока лишь около 200 миллионов долларов США. Для сравнения, вышедшая на неделю раньше диснеевская "Красавица и чудовище" уже практически перешагнула отметку в миллиард долларов по сборам.

 
Теги: Минск
 
 
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Вторую неделю подряд второе место занимает боевик "Призрак в доспехах", снятый на основе одноименного аниме.

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