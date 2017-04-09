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Персонаж актрисы Керри Фишер все же появится в девятом эпизоде "Звездных войн"

10.04.2017 11:59 — Новости Культуры | Tut.by  
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Принцесса Лея Органа — персонаж, сыгранный актрисой Керри Фишер, скончавшейся в конце декабря прошлого года — появится в заключительной части новой трилогии киноэпопеи «Звездные войны». Об этом New York Daily News сообщил брат покойной Тодд Фишер.


Фото: Reuters

Он и ее дочь Билли Луорд дали разрешение студии Disney использовать кадры с Фишер при создании девятого эпизода. Пока неизвестно, в какой именно форме это будет сделано. Однако, ранее кинокомпания Lucasfilm, которая входит в структуру Disney, уже заявляла, что заменять графической моделью Фишер не станет.

«Мы оба (Фишер и Луорд) думали о том, как сага может обойтись без нее. И было очевидным, что это невозможно. Она связана с этим больше, чем с чем бы то ни было еще. И, полагаю, ее присутствие в фильме будет ощущаться еще сильнее, чем раньше», — сказал брат актрисы.

Ранее представители Lucasfilm уже сообщили зрителям, что все сцены с Фишер для восьмого эпизода уже были отсняты. Он выйдет на экраны в 2017 году, и она точно появится в нем.

Съемки последнего фильма трилогии начнутся в следующем году, премьера намечена на 2019 год.

Впервые в роли принцессы Леи Фишер снялась в фильме «Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда», который вышел на экраны в 1977 году. Тогда ей был лишь 21 год. За этим последовали пятый и шестой эпизоды — «Империя наносит ответный удар» и «Возвращение джедая». Всего ее фильмография насчитывает более сотни ролей в кино и на телевидении. К роли Леи она вернулась в 2014 году, в 2015-м состоялась премьера седьмого эпизода «Звездных войн» «Пробуждение силы».

 
 
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Принцесса Лея Органа - персонаж, сыгранный актрисой Керри Фишер, скончавшейся в конце декабря прошлого года - появится в заключительной части новой трилогии...

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