Белла (Изабелла) Ахмадулина родилась 10 апреля 1937 года в Москве. Стихи она писала с детства, хотя в семье никто творчеством не занимался — отец работал на таможне, а мать — в КГБ.

Свои первые стихотворения Ахмадулина опубликовала в литературном журнале "Октябрь" в 1955 году, а первый ее авторских сборник "Струна" был опубликован в 1962-м году. Затем — публикации в изданиях всего Союза, а также переводы и премии.

В историю русской литературы Ахмадулина вошла вместе с другими "шестидесятниками" — Робертом Рождественским, Евгением Евтушенко, Булатом Окуджавой. Они часто устраивали совместные поэтические выступления в Москве. С Евтушенко она состояла в браке — однако совсем не долго.

Помимо признания на родине, высоко ценили Ахмадулину и за рубежом — особенно в Италии, куда вели корни поэтессы. Была она и избрана почетным членом Американской Академии искусств и литературы.

Скончалась Белла Ахмадулина 29 ноября 2010 года в Москве.