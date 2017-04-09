﻿ 80 лет Ахмадулиной: история жизни поэтессы. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

80 лет Ахмадулиной: история жизни поэтессы

10.04.2017 12:49 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Белла (Изабелла) Ахмадулина родилась 10 апреля 1937 года в Москве. Стихи она писала с детства, хотя в семье никто творчеством не занимался — отец работал на таможне, а мать — в КГБ.

Свои первые стихотворения Ахмадулина опубликовала в литературном журнале "Октябрь" в 1955 году, а первый ее авторских сборник "Струна" был опубликован в 1962-м году. Затем — публикации в изданиях всего Союза, а также переводы и премии.

В историю русской литературы Ахмадулина вошла вместе с другими "шестидесятниками" — Робертом Рождественским, Евгением Евтушенко, Булатом Окуджавой. Они часто устраивали совместные поэтические выступления в Москве. С Евтушенко она состояла в браке — однако совсем не долго.

Помимо признания на родине, высоко ценили Ахмадулину и за рубежом — особенно в Италии, куда вели корни поэтессы. Была она и избрана почетным членом Американской Академии искусств и литературы.

Скончалась Белла Ахмадулина 29 ноября 2010 года в Москве.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В понедельник 10 апреля 80 лет исполнилось бы известной русской поэтессе Белле Ахмадулиной. Sputnik предлагает вспомнить ее биографию и самые интересные факты о поэте.

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
Джанет Джексон развелась с катарским миллионером вскоре после рождения первенца
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика